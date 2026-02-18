¡El futuro es ahora! 7 países que resolvieron grandes problemas antes que el resto del mundo

Mientras muchas naciones aún enfrentan retos estructurales en conectividad, tecnología, movilidad, energía o servicios públicos, algunos países apostaron desde hace décadas por soluciones de largo plazo por la innovación.

Gracias a inversiones estratégicas y políticas públicas sostenidas, hoy son referencia mundial en innovación y planeación. A continuación, siete ejemplos de cómo anticiparse a los problemas puede cambiar el rumbo de un país.

Desarrollo en tecnologías de las telecomunicaciones

Corea del Sur y Estonia: líderes en digitalización y gobierno en línea

Corea del Sur entendió desde los años noventa que la conectividad sería clave para el desarrollo económico. El gobierno impulsó redes nacionales de fibra óptica y, más recientemente, fue pionero en la adopción de tecnología 5G.

Actualmente, el país figura entre los que tienen el internet más rápido y estable del mundo, lo que ha fortalecido su industria tecnológica y su ecosistema digital.

En Europa, Estonia apostó por la digitalización del Estado tras recuperar su independencia en 1991. Hoy, casi todos los trámites gubernamentales pueden realizarse en línea, desde votar hasta firmar documentos oficiales. Su sistema de identidad digital es considerado uno de los más seguros y eficientes a nivel global.

Noruega y China: movilidad sustentable y trenes de alta velocidad

Noruega implementó durante años incentivos fiscales, exenciones de impuestos y beneficios de circulación para vehículos eléctricos. El resultado: más de la mitad de los autos nuevos vendidos en el país son eléctricos, lo que ha reducido emisiones y dependencia de combustibles fósiles.

Por su parte, China construyó en poco más de una década la red de trenes de alta velocidad más extensa del planeta. Este sistema conecta grandes ciudades en tiempos significativamente menores, impulsando la productividad y reduciendo la congestión aérea y carretera.

Emiratos Árabes Unidos y Países Bajos: energía solar y control de inundaciones

Emiratos Árabes Unidos diversificó su matriz energética con megaproyectos solares como el Parque Solar Mohammed bin Rashid Al Maktoum, en Dubái. Esta estrategia le ha permitido garantizar suministro eléctrico estable y a menor costo en ciudades que crecen aceleradamente.

En contraste con el desierto, Países Bajos ha librado históricamente su batalla contra el agua. Tras devastadoras inundaciones en el siglo XX, desarrolló el sistema Delta Works, una compleja red de diques y barreras que protege a millones de personas frente al aumento del nivel del mar.

Singapur: ciudad inteligente y planificación urbana eficiente

Singapur diseñó un modelo de planeación urbana integral que combina vivienda pública eficiente, transporte inteligente y servicios digitales centralizados. Su enfoque ha permitido optimizar el tráfico, reducir tiempos de traslado y ofrecer servicios públicos ágiles en un territorio con espacio limitado.

Estos casos demuestran que la visión estratégica y la continuidad en políticas públicas pueden colocar a un país varios pasos adelante. En un mundo marcado por crisis climáticas, tecnológicas y de movilidad, anticiparse ya no es una opción: es la clave del desarrollo.

