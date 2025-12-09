Sergio Mayer Mori tuvo una relación con una amiga de su mamá; Fabiola Campomanes aclara si fue ella

Fabiola Campomanes se convirtió en la octava eliminada de La Granja VIP durante la novena Gala del domingo 7 de diciembre. La famosa se quedó a solo dos semanas de llegar a la gran final del reality de TV Azteca en el que vivió emociones encontradas, sobre todo en las últimas semanas. La granjera que formó equipo con Sergio Mayer Mori nos reveló todo en entrevista con adn Noticias. Te contamos todos los detalles.

Fabiola Campomanes confesó su molestia con el team Cacaraqueo

Uno de los conflictos más fuertes que vivió Fabiola Campomanes dentro del reality fue durante la semana ocho, cuando descubrió que el team Cacaraqueo conformado por Kim Shantal, César Doroteo y La Bea, habían hecho un complot junto con el team El Muro para subir a la placa de nominados a Sergio Mayer Mori.

La famosa de 53 años confesó que la actitud de los Cacaraqueo sí le dolió, por lo que terminó por tomarse personal la actitud de los influencers y de la comediante.

“Yo vi durante varias semanas a Sergio convivir con ellos, reír con ellos, incluso yo hasta pensé que había conexión. Y, de pronto, ver cómo se le voltearon, para mi fue un juego sucio. Yo pienso que tú puedes defender tus valores hasta lo último, no tienes por qué hacer las cosas de esa forma, creo yo. Entonces, yo sí me lo tomé personal, si me dolió cuando vi cómo se le voltearon y pues me lo tomé personal, ni modo”, reveló.

”Canallas”: Fabiola Campomanes descubrió que Alfredo Adame la consideraba un rival débil

En entrevista con adn Noticias, la octava eliminada de La Granja VIP contó que uno de los conflictos fuertes que tuvo fue con Eleazar Gómez cuando descubrió que estuvo complotando para que el resto de los granjeros la nominaran en una de las primeras asambleas. Sin embargo, explicó que después descubrió que Alfredo Adame le había sembrado la idea a su compañero de equipo con la intención de que ella subiera la placa de nominados y se midiera con el público.

Durante la charla, la periodista de espectáculos Tania Itzel le reveló a la exgranjera que la verdadera intención de el Golden Boy era nominarla, pues la consideraba uno de los rivales más débiles y sin seguidores que la salvaran.

“Alfredo Adame lo negó todo el tiempo. Eres un canalla, bribón. Y Eleazar también, no, yo nunca dije que no tenías gente afuera. Canallas”, sentenció Fabiola Campomanes, entre risas.

Fabiola Campomanes se ríe del shippeo con Mayer Mori y apunta a la amiga involucrada con él

Uno de las tendencias en redes sociales, fue precisamente el shippeo entre Fabiola Campomanes y Sergio Mayer Mori, una vez que el hijo de Bárbara Mori confesó que, en el pasado, había tenido un amorío con una amiga de su mamá.

Ante esta situación, Fabiola Campomanes reveló que ella fue enseguida a preguntarle a Sergio Mayer Mori el nombre de la amiga de Bárbara con la que tuvo esa relación.

“A Sergio lo cargué de bebé. Eso que dijeron de Mori y mío para nada. Ël está contando una historia en la que cuenta que había mujeres más grandes que le habían tirado la onda y yo tuve mucha curiosidad y fui y lo enfrenté. Le dije: ‘ah, sí, ¿a ver quién?’ Yo como la tía, sí amigas tuyas y de mi mamá. Y yo así: ¿quién? Y me lo dijo por lo bajo, pero nunca lo voy a decir porque no es mi lugar decirlo”, sentenció.

Finalmente, Fabiola Campomanes agradeció a su público, a todos aquellos que se tomaron el tiempo de votar por ella para que se quedara en La Granja VIP. A quienes me tiraron hate, no se claven tampoco es para tanto, es un juego. Les mando un beso, de todas formas.

¿Cuál es el calendario de la semana de Semifinal de La Granja VIP?

Lunes de Capataz : El público elegirá a dos granjeros que se enfrentarán para elegir a un nominado

: El público elegirá a dos granjeros que se enfrentarán para elegir a un nominado Martes de duelo : El martes otros dos duelistas segundo nominado

: El martes otros dos duelistas segundo nominado Miércoles de Asamblea y duelo : Se conocerán a dos nuevos nominados

: Se conocerán a dos nuevos nominados Jueves de Salvación : El ganador será el segundo semifinalista y tendrá el poder de la traición.

: El ganador será el segundo semifinalista y tendrá el poder de la traición. Viernes de traición : Cualquiera podrá ser otro nominado

: Cualquiera podrá ser otro nominado Domingo de Gala : El público elegirá al noveno eliminado

: El público elegirá al noveno eliminado En la última semana habrá seis finalistas de La Granja VIP.

