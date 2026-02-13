Renueva tu celular; Amazon tiene descuento en el iPhone 16 de 512 GB en todos los colores

Si estás buscando renovar tu celular te tenemos una muy buena noticia, pues a través de la plataforma de Amazon Prime se anunció un importante descuento en el iPhone 16 de 512 GB, considerado como uno de los smartphones con mejor rendimiento en el mercado actual gracias a sus características.

Fue a través de la plataforma web de Amazon, que se anunció el descuento del 5% en el celular inteligente, por lo cual a continuación en adn Noticias te daremos a conocer el precio final del producto Apple, así como la forma más sencilla en la que se puede adquirir el mismo.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Tu licencia de conducir en el iPhone: Apple confirma que 7 estados se suman a Apple Wallet Apple informó que próximamente 7 estados permitirán a los ciudadanos poder presentar su licencia de conducir en formato digital a través de la Apple Wallet 10 febrero, 2026

Precio del iPhone 16 en Amazon Prime

De acuerdo con la oferta mostrada en la plataforma de Amazon el precio original del iPhone 16 de 512 GB es de 15 mil 849 pesos, sin embargo con el descuento, el costo final queda en tan solo 15 mil 055 pesos, los cuales se pueden pagar en cómodas mensualidades.

Según con la oferta de la plataforma, las mensualidades quedarían fijas en tan sólo mil 003 pesos hasta por 15 meses, esto dependiendo del pago realizado por cada uno de los usuarios interesados en este producto Apple.

Características del iPhone 16 con oferta en Amazon

Según con las características que se le colocaron al celular en la plataforma de Amazon, este iPhone 16 es de 512 GB, además de que cuenta con una memoria RAM de 8 GB, doble cámara y una pantalla de 6,1 pulgadas.

Las características generales de este celular inteligente son las siguientes:

Dynamic Island

Pantalla HDR

True Tone

Resitente al agua hasta por 30 minutos

Apple Intelligence

Zoom digital de hasta 10x

¿Cómo comprar el iPhone 16 con descuento en Amazon?

En caso de estar interesado en adquirir este iPhone 16 con oferta en Amazon Prime, te sugerimos ingresar al siguiente enlace oficial de la plataforma en el cual solamente deberás seleccionar el producto y realizar el pago.

El Gxiba-1, satélite construido por estudiantes de la Upaep ya esta en órbita

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.