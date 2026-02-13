Motorola G86 Power 5G con 256GB de almacenamiento, cámara de 50MP, carga turbo y huella en pantalla

¿Buscas cambiar tu celular? Walmart lanzó una atractiva promoción en su tienda en línea al ofrecer el Motorola Moto G86 Power 5G con una rebaja significativa.

Características Motorola Moto G86 Power 5G

El Motorola Moto G86 Power 5G se destaca por su enorme batería de 6,720 mAh con carga rápida de 33W, diseñada para una autonomía excepcional. Cuenta con pantalla pOLED de 6.67" a 120Hz, procesador MediaTek Dimensity 7300, 8 GB de RAM (+16GB RAM Boost) y 256 GB de almacenamiento, con cámara principal de 50 MP y Android 15.

Batería y carga: 6,720 mAh, ideal para más de un día de uso intenso, con carga TurboPower™ 33W.

Pantalla: 6.67 pulgadas pOLED curva, resolución 1.5K (1220 x 2712 píxeles), 120Hz para gran fluidez.

Rendimiento: Procesador MediaTek Dimensity 7300, 8 GB de RAM, 256 GB almacenamiento interno.

Cámaras: Trasera de 50 MP (Sony LYTIA 600, OIS) + 8 MP (gran angular/macro), frontal de 32 MP.

Conectividad: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, eSIM.

Diseño: Resistencia al agua (IP69), lector de huella en pantalla.

Es un smartphone de gama media enfocado en la máxima autonomía y buena pantalla, ideal para uso intensivo y multimedia.

Motorola G86 Power precio

Walmart ofrece una oportunidad imperdible para los amantes de la tecnología: el smartphone Motorola Moto G86 Power 5G, con 8GB de RAM y 256GB de almacenamiento, ahora en remate por $4,529, un descuento de $1,070 respecto a su precio original de $5,599.

Este potente dispositivo 5G está disponible en colores verde (Golden Cypress), azul y rosa, ideal para quienes buscan estilo y rendimiento en un solo paquete. Además, Walmart facilita la compra con pagos en hasta 18 mensualidades fijas de $440.32, sin intereses sorpresa.

La oferta incluye devolución gratuita hasta 30 días después de la recepción, garantizando tranquilidad total al comprador. Puedes adquirir el tuyo directamente en el sitio de Walmart: https://www.walmart.com.mx/ip/motorola-moto-g86-power-5g-8gb-ram-256gb-golden-cypress-verde/00084002329775?athbdg=L1300

