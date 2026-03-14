Detienen a “La Pastrana”, operadora del Cártel de Sinaloa en Cancún

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo, en coordinación con personal de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa Nacional, detuvieron en Cancún a Maribelli "N", conocida como "La Pastrana", señalada como presunta líder de una célula delictiva del cártel de Sinaloa.

La detención se realizó durante un operativo de vigilancia en la supermanzana 237 del municipio de Benito Juárez.

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¿Cómo fue la captura de "La Pastrana"?

Los agentes observaron a dos personas a pie, ubicadas detrás de un vehículo con las puertas abiertas, quienes aparentemente intercambiaban varias bolsas transparentes con marihuana.

Al notar la presencia de las autoridades, ambos intentaron huir. Uno de ellos corrió hacia predios cercanos y logró escapar, mientras que la mujer trató de subir al vehículo para retirarse del lugar. Sin embargo, los elementos de seguridad le cerraron el paso sobre la calle 130, entre dos vialidades sin nombre, donde finalmente fue interceptada.

Tras realizar la inspección correspondiente, las autoridades aseguraron:



Una bolsa de color azul con la leyenda "Guess".

89 bolsitas de plástico transparente tipo ziploc con hierba verde y seca con características similares a la marihuana.

28 bolsitas de plástico transparente con fragmentos sólidos cristalinos con características similares al cristal.

23 bolsitas de plástico transparente con fragmentos sólidos de color blanco con características similares a la piedra.

8 mil pesos en efectivo, consistentes en 16 billetes de 500 pesos.

294 dólares americanos en diferentes denominaciones.

Cuatro tarjetas bancarias.

Un pasaporte mexicano a su nombre.

Un arma de fuego color plateado con negro con la leyenda Taurus Armas Made in Brazil, con número de serie AED297914, con cargador abastecido con 19 cartuchos útiles calibre .380 milímetros, marca Águila.

Un teléfono celular marca iPhone color arena.

Un vehículo tipo camioneta blindada marca Chevrolet, tipo Tahoe, color azul, con placas de circulación VFN590C del estado de Sinaloa.

"La Pastrana" fue puesta a disposición de la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Narcomenudeo, donde se determinará su situación jurídica.

Cabe destacar que horas más tarde, las autoridades realizaron un segundo operativo en la zona de Arco Norte, en la supermanzana 241 de Cancún, donde fue detenido José Guadalupe "N", señalado como esposo de "La Pastrana".

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