Adoptan a perrita maratonista que se hizo viral en Monterrey

La Secretaría del Medio Ambiente de Nuevo León informó que la familia Habib García cumple con todos los requisitos para convertirse en los dueños de la perrita Maratonista.

Además, recordaron que ella es una de las muchas historias de perros que buscan un final feliz y tener una familia y un hogar donde estén seguros. Por ello, se hizo un llamado para la adopción responsable