Alerta de una experta en ciberseguridad: Por qué deberías cambiar tus claves de Gmail e Instagram hoy mismo

Una investigadora de ciberseguridad detectó recientemente una base de datos en la dark web que contiene cerca de 149,000 contraseñas asociadas a cuentas de servicios populares como Gmail, Instagram, Facebook e iCloud. El hallazgo pone en evidencia un hábito común entre los usuarios: mantener las mismas claves durante años sin actualizarlas, lo que facilita que delincuentes digitales accedan a perfiles personales con solo un nombre de usuario y una contraseña expuesta.

Los consejos de una experta: cómo proteger nuestras claves en internet

María Aperador, criminóloga especializada en ciberseguridad, quien comparte contenido educativo en su canal de YouTube, explicó que lo más preocupante no es solo la existencia de estos datos en la red oscura, sino que muchas personas nunca modifican sus contraseñas. Esto permite que quien obtenga esa información pueda ingresar directamente a cuentas bancarias, redes sociales o servicios de mensajería para cometer fraudes, suplantar identidades o extorsionar a las víctimas.

Aunque no existe una forma sencilla de saberlo sin herramientas especializadas, recomienda tomar medidas preventivas de inmediato. Estas tres acciones reducen significativamente el riesgo:



Cambiar las contraseñas de tus cuentas principales cada seis meses o, como máximo, cada año. Una clave nueva debe combinar letras, números y símbolos, evitando información personal como fechas de cumpleaños.

Activar el doble factor de autenticación en todos los servicios que lo ofrezcan. Esta función añade un paso extra al inicio de sesión—generalmente un código enviado por mensaje de texto o generado por una app—, impidiendo que alguien entre aunque conozca tu contraseña.

Revisar periódicamente los dispositivos y sesiones activas en tus cuentas. Plataformas como Google y Meta permiten ver desde dónde se ha iniciado sesión y cerrar accesos sospechosos con un clic.

La experta insistió en que el doble factor de autenticación es la medida más efectiva: "Así evitaremos que puedan entrar en nuestras cuentas solamente iniciando sesión con usuario y contraseña". También sugirió compartir esta información con familiares mayores, quienes suelen ser blanco frecuente de estafas digitales por menor familiaridad con estos riesgos.

Mantener las contraseñas actualizadas y activar capas adicionales de seguridad no requiere conocimientos técnicos avanzados. En aplicaciones como Gmail o Instagram, la opción de doble factor suele encontrarse en "Seguridad" o "Privacidad" dentro de la configuración de la cuenta. Tomar estos minutos hoy puede evitar dolores de cabeza mayores mañana: desde el robo de fotos personales hasta el uso fraudulento de tu identidad en compras o mensajes engañosos dirigidos a tus contactos.