Cosas comunes en casa que podrían dañar tu salud si no las cambias seguido

Existen cosas de uso diario que debes cambiar de forma periódica, para evitar poner en riesgo tu salud y la de tu familia. Muchas personas no lo saben y continúan usando estos objetos aún cuando sobrepasan el tiempo de vida útil.

Para que esto no te suceda, en adn Noticias, te vamos a contar cuáles son esos objetos que te urge cambiar para cuidar tu salud.

Bacterias en celulares

¿Por qué debes cambiar con frecuencia ciertos objetos en casa?

Cosas tan simples como tus platos de cereal o los trastes de tu perrito pueden estar acumulando bacterias si los has estado usando por mucho más tiempo del recomendado.

Cuando se utilizan estos objetos por mucho tiempo pueden comenzar a ocurrir cosas como que guarden malos olores, que provoquen alergias a ti o a algún miembro de tu familia o algunas otras fallas como que se llenen de bacterias, hongos o simplemente que tenga un desgaste invisible que te ponga en riesgo. Pero, ¿cuáles son esos objetos que podrían necesitar un cambio urgente?

6 objetos que deberías de cambiar seguido y no sabías

Seguramente, tú también los tienes en casa y no te has dado cuenta de que llegó la hora de cambiarlos. No te preocupes, por ahí dicen que más vale tarde que nunca, porque, a partir de ahora anota en un calendario la fecha en la que te conviene cambiar estos objetos.

Tenis

Los tenis que usas para el gimnasio sufren un desgaste mucho mayor, pues realizas actividades más exigentes que simplemente caminar. Por esta razón, no solo la suela, sino la plantilla estará desgastada, lo que te puede poner en riesgo de sufrir un accidente por falta de agarre.

Los tenis cada 8 meses.

Cable cargador

Si acostumbras doblar tu cable cargador bruscamente o tirar de él para desenchufarlo, esto le puede provocar daños que te obligan a cambiarlo de manera constante. Sobre todo, deberás de cambiarlo si sus materiales son de baja calidad.

El cable cargador se debe de cambiar cada 2 años.

Platos de plástico

Sí, también los platos de plástico para el agua, los tuyos y los de tu perrhijo o gathijo. Este tipo de utensilios de cocina suelen generar bacterias, hongos y guardar malos colores.

Los platos de plástico se deben de cambiar cada año.

Gomas de airpods

Las gomas de airpods no son eternas, sobre todo si las usas todos los días por largas horas. Además, muchas veces, incluso, puedes suceder que las compartas, lo que te pone en riesgos de infecciones.

Las gomas de airpods se deben de cambiar cada 3-6 meses.

Router WiFi

Debes cambiar tu router WiFi cuando notes lentitud, desconexiones frecuentes, cobertura débil o problemas de seguridad, ya que los modelos antiguos no soportan las nuevas tecnologías (WiFi 6/7).

El router WiFi se puede cambiar cada 4 años.

Botella de agua

Si llevas a la oficina, a la escuela o al gym una botella reutilizable , es muy importante que mantengas una buena higiene. Que la laves, que no dejes agua almacenada por mucho tiempo y que la dejes secar perfectamente antes de volver a llenarla.

La botella reutilizable de agua se debe de cambiar cada año.

Existen otras cosas en casa de uso diario que te conviene cambiar al menos una vez al año como son la tabla de cortar de la cocina, sobre todo si es de plástico. Y, también cada año, podrías cambiar la regadera para evitar que guarde moho o salitre.

¿Sabías que era necesario cambiar estas cosas? ¿Cuánto tiempo las has estado usando? Cuéntanos en los comentarios.

