Justo en la nostalgia, Adidas relanza los icónicos ‘tacos’ de la película “¡Gol!”

Los tacos Adidas FT50 salieron al mercado hace más de 20 años y desde su primera semana en el mercado se convirtieron en uno de los referentes de la cultura 'pambolera', a la par de otros calzados icónicos del futbol como los Total 90 de Nike o los Puma Finale.

Las FT50 originalmente salieron a mediados de 2004 y tomaron popularidad por su innovación como calzado de fútbol, su diseño realizado con materiales muy ligeros permitía los jugadores tener mayor velocidad en sus desplazamientos. Su tan reconocido nombre hace referencia a los 50 años de la marca alemana, Adidas — "Football 50 o FT50".

Muchas figuras mundiales portaron este modelo en sus clubes, pero el 'boom' por las FT50 llegó en 2005 cuando la película ¡Gol! se estrenó y el protagonista Santiago Muñez utilizó la variante "spider" del modelo, provocando una subida en las ventas a nivel global.

Así son los FT50 x Unisport

Posteriormente de la consagración del modelo FT50 en el mercado, Adidas siguió apostando por esta silueta y en posteriores años salieron variantes del modelo que incluían diferentes colores y algunas innovaciones en el diseño para mejorar su desempeño y ligereza.

El argentino Lionel Messi fue uno de los promotores más activos del modelo y en algunas ocasiones llegó a portar modelos exclusivos de las FT50 como: FT50 Predator, conocidos por mejorar el control y potencia de golpeo, además esta variante incorporaba un relieve en goma para el empeine.

Finalmente las nuevas Adidas F50 x Unisport son un remake del clásico modelo que incorpora elementos nuevos a la silueta y tecnología actual para un mayor desempeño. Esta edición especial de las FT50 es una colaboración especial en conmemoración de los 30 años de la tienda de fútbol Unisport (1995-2025).

La marca con sede en Dinamarca es un referente del deporte en Europa y una de las tiendas especializadas en fútbol con más historia y presencia a nivel global. El modelo elegido para este lanzamiento es el "Spider" de 2005.

Su paleta de colores exclusiva combina la herencia del diseño original con los colores corporativos de Unisport, además de la característica más distintiva que es el famoso gráfico de "telaraña" en la parte superior, actualizado con finas líneas rojas y azules para un aspecto más vibrante que el modelo original.

Un detalle imperdible para los coleccionistas es que se pusieron en la suela frases de la película ¡Gol! como una especie de homenaje al film y en la caja viene grabado el número del par, que para esta edición especial es muy limitado, únicamente son 995 piezas.

