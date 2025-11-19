¡Confirmado! Cruz Martínez fue vinculado a proceso por la denuncia de Alicia Villarreal: “Sigo siendo inocente”

El cantante y líder de Kumbia Kings, Cruz Martínez sorprendió a sus fans al confirmar que fue vinculado a proceso por la denuncia interpuesta por su ex pareja y madre de sus hijos, la también cantante, Alicia Villarreal.

El famoso explicó que a pesar de su nuevo estatus legal sigue siendo completamente inocente de los delitos de los que se le acusa, como violencia familiar, por lo que iniciará su defensa legal. Te contamos todos los detalles del caso.

Cruz Martínez revela que fue vinculado a proceso por la denuncia de Alicia Villarreal

El productor Cruz Martínez compartió un comunicado, a través de sus redes sociales, en el que confirma que un juez de Control de Juicio Oral Penal de Nuevo León resolvió vincularlo a proceso por presunta violencia familiar en agravio de la cantante Alicia Villarreal.

“El día de hoy un juez me vinculó a proceso diciéndome que esto no significa que era culpable, pues ante la Ley sigo siendo completamente inocente, sino que solamente autorizaba al Ministerio Público para continuar con su investigación por los próximos dos meses, pues contaba con la información mínima para establecer la probable existencia de una conducta catalogada como violencia familiar”, se lee en el comunicado de Cruz Martínez.

Asimismo, el famoso dejó claro que hasta el momento, dos de las acusaciones y cargos en su contra habían sido desestimados completamente, refiriéndose a los delitos de feminicidio y robo.

En la Carpeta Judicial número 03178/2025, ante la fiscal Diana Leticia Escobar Rocha, se resolvió vincular a proceso a Cruz Martínez, de 53 años, por el delito de violencia familiar en su modalidad de violencia física, psicológica y económica en perjuicio de Alicia Villarreal. No obstante, el famoso sigue considerándose inocente y confirmó que iniciará su defensa legal.

“El camino de mi defensa penal apenas comienza y estoy seguro que al final esto quedará completamente esclarecido, y el último de estos cargos también será desestimado por las autoridades competentes”, confirmó la ex pareja de Alicia Villarreal.

El juez fijó un plazo de investigación complementaria de dos meses y también impuso medidas cautelares como: prohibición de acercarse a la víctima, prohibición de acudir a los lugares que frecuente la víctima y presentación periódica de cada 15 días.

¿Por qué Alicia Villarreal denunció a Cruz Martínez?

El 16 de febrero de 2025, la cantante Alicia Villarreal presentó una denuncia por actos de violencia en contra de Cruz Martínez, misma que ratificó el 19 de febrero ante la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

Aunque Alicia Villarreal no quiso dar detalles del caso, trascendió que el conflicto entre la pareja derivó de la decisión de la famosa de contratar a una persona que presuntamente cometió un abuso contra Melanie, la hija de la cantante con Arturo Carmona. No obstante, hasta el momento, la razón de la discusión no ha sido confirmada.

