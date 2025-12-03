Las diez series más esperadas para el 2026

El 2026 pinta como un año espectacular para los amantes del entretenimiento en streaming. Con un catálogo repleto de series ambiciosas, muchos títulos están generando expectativa entre los espectadores.

Por eso, en adn Noticias, te tenemos la lista de las 10 series más esperadas del 2026 que no te debes perder por nada del mundo. Anota en tu agenda.

Las series 2026 que marcarán tendencia

En la actualidad existe una gran oferta de plataformas de streaming que tienen preparados estrenos prometedores que seguramente estás ansioso por ver. Disney Plus , HBO MAX y Prime Video son algunas de las opciones que seguro tienes en la mira. Te contamos cuáles son los estrenos imperdibles:

El Caballero de los Sietes Reinos (HBO Max)

Una de las apuestas más fuertes de HBO Max es esta serie nos introduce al universo de fantasía derivado de Game of Thrones, basado en The Tale of Dunk and Egg. Prepárate para disfrutar de nuevas intrigas, batallas épicas y una historia de honor que promete hacer historia.

Fecha de estreno: 19 de enero de 2026.

House of the Dragon, temporada 3 (HBO Max)

Dragones, traiciones y guerras dinásticas, la tercera temporada promete intensificar aún más la violencia, las conspiraciones y el drama que han hecho legendaria esta franquicia.

Euphoria (HBO Max)

Euphoria de HBO Max, la serie estelarizada por Zendaya, regresa con una nueva temporada, cargada de tensión, drama y temáticas modernas.

Wonder Man (Disney+)

'Wonder Man' forma parte de la Fase Seis del Universo Cinematográfico Marvel Studios (MCU, por sus siglas en inglés). La serie sigue a Simon Williams, un actor fracasado que sueña con protagonizar una versión cinematográfica del superhéroe Wonder Man.

Ahsoka Temporada 2 (Disney+)

La serie de Star Wars regresa a Disney+ en 2026. Esta segunda temporada es imperdible porque promete mayor exploración de mundos desconocidos y profundizará en el legado Jedi. Serás testigo de nuevas revelaciones sobre antiguas órdenes, conexiones con otras eras y enemigos inesperados que marcarán el rumbo de esta temporada que sigue a Ahsoka Tano.

X-Men '97' Temporada 2 (Disney+)

Los X-Men afrontan nuevas crisis globales mientras intentan reconstruirse tras los acontecimientos de la primera temporada.

Spider-Noir (Prime Video)

Ambientada en los años 30, esta historia que adapta la versión noir del universo Spider-Man, sigue a un investigador privado solitario que opera en un Nueva York corrupto y dominado por el crimen organizado durante la Gran Depresión. Cuando un caso aparentemente rutinario lo involucra en una red de secretos que amenazan la ciudad, el protagonista comienza a descubrir su propio vínculo con fuerzas oscuras y un destino heroico que no puede evitar.

VisionQuest

Esta serie sigue a Paul Bettany como Vision mientras intenta recuperar su memoria y redescubrir lo que significa ser humano, y cómo puede volver a sentirse como uno.

Como agua para chocolate, temporada final (HBO Max)

La exitosa serie mexicana inspirada en la novela icónica llega con una segunda temporada para seguir la historia de Tita y su amor imposible.

Scarpetta: Médico forense (Prime Video)

Nickole Kidman protagoniza esta serie que sigue a la médico forense llamada Kay Scarpetta, mientras realiza su complicado trabajo analizando diferentes casos criminales, en los que su opinión es clave para resolverlos.

Estas son las series que no te puedes perder en 2026. Mantente atento a las fechas de estreno, arma tu lista de pendientes y prepárate para sumergirte en lo mejor del entretenimiento en streaming del año.

