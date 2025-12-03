¿Lomitos en el cine? Función de Zootopia 2 permite entrada a mascotas en China | VIDEO

Zootopia 2 ya llegó a los cines y los dueños de mascotas en China ya no tendrán que perderse este divertido estreno de Disney por no dejar solos a sus lomitos. Y es que, aunque no lo creas, los cines en China ya abrieron sus puertas a los perros para que puedan ir a disfrutar de esta divertida historia en la pantalla grande.

Las mascotas son parte de la familia y las salas de cine chinas lo saben. A continuación, te compartimos las tiernas imágenes de los lomitos yendo al cine en compañía de sus dueños. Una historia verdaderamente viral.

Salas de cine en China abren sus puertas a lomitos

Las salas de cine en China tienen disponible una nueva experiencia para sus clientes. Y es que, ahora también habrá funciones para mascotas . El eterno de Zootopia 2 fue el escenario perfecto para poner en marcha esta iniciativa y tal parece que resultó ser todo un éxito.

🇨🇳 Algunos cines en China han permitido llevar mascotas para el visionado de 'Zootopia 2', película que está teniendo gran éxito en el país. pic.twitter.com/y4S9kwmhAQ — Ma Wukong 马悟空 (@Ma_WuKong) December 1, 2025

En redes sociales circularon las imágenes de la sala de cine repleta de lomitos; sin embargo, las opiniones de los internautas, en su mayoría, no fueron favorables.

La función para perros de Zootopia 2 genera polémica en redes

Tras darse a conocer la iniciativa de los cines en China las imágenes de los perros viendo Zootopia 2 con sus dueños llegaron a las redes sociales, donde causaron controversia.

La gran mayoría de los internautas estuvieron en contra de esta idea, pues consideraron que era mucho más importante priorizar el bienestar de las mascotas por sobre la experiencia de los dueños.

Los internautas mostraron preocupación pues consideraron que las salas de cine no son un ambiente adecuado para los perritos. Además, también se mencionó que el volumen alto del sonido, las luces brillantes y la cantidad de estímulos en un espacio cerrado podían generar estrés a las mascotas . ¿Tú qué opinas? ¿Llevarías a tu perrhijo al cine?

¿De qué trata Zootopia 2?

Zootopia 2 retoma la historia de los detectives, la coneja Judy Hopps y el zorro Nick Wilde, ahora con más experiencia en el Departamento de Policía de Zootopia. Uno de los nuevos personajes es la serpiente llamada Gary De'Snake, quien llegará a la ciudad para provocar un caos.

Para resolver el caso, Judy y Nick deben acudir de incógnito a nuevas zonas de la ciudad, en las que su creciente amistad se pone más a prueba que nunca.

Zootopia 2 llegó a las salas de cine en México el 27 de noviembre de 2025. ¿Te lo vas a perder?

