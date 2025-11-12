iPhone: Nueva actualización permite editar imágenes con inteligencia artificial... gracias a Google Fotos

Google acaba de llevar la edición de imágenes con inteligencia artificial (IA) al siguiente nivel en los dispositivos de Apple. La compañía anunció una actualización importante para Google Fotos en iOS, que introduce un editor completamente rediseñado y una innovadora función de edición conversacional, transformando la forma en que los usuarios de iPhone retocan sus fotos.

Edit photos by asking, now rolling out to iOS!



No need to select multiple tools – just describe your edits and watch the changes appear. We’re also bringing the redesigned editor to iOS to make editing even easier. 🧵(3/6)



18+ users in eligible US locations. Results may vary.… pic.twitter.com/RbbWhGKSzl — Google Photos (@googlephotos) November 11, 2025

Hasta ahora, estas herramientas avanzadas estaban disponibles solo en los dispositivos Pixel y Android, pero con esta actualización, los usuarios de iPhone finalmente podrán acceder a las mismas capacidades de edición impulsadas por IA.

Un editor rediseñado, más rápido e intuitivo

El nuevo editor de Google Fotos hace que editar imágenes sea mucho más rápido, fluido y accesible. Inspirado en la experiencia de Android, el rediseño incluye sugerencias inteligentes para realizar ediciones rápidas con un solo toque y una interfaz que facilita el acceso a todas las herramientas de edición avanzadas.

Como explica Digital Trends , con simples gestos, los usuarios pueden ajustar brillo, color, contraste o aplicar efectos sin necesidad de conocimientos previos. Esta experiencia renovada no solo mejora la usabilidad, sino que también reduce el tiempo necesario para obtener resultados profesionales.

“Ayúdame a editar”: la edición por voz o texto llega al iPhone

La función estrella de esta actualización es “Ayúdame a editar”, una herramienta basada en inteligencia artificial conversacional que permite a los usuarios realizar cambios en sus fotos usando lenguaje natural. Basta con escribir o decir instrucciones como “aclarar el fondo”, “eliminar reflejos” o “mejorar el retrato” para que la IA de Google Fotos realice los ajustes automáticamente.

Este enfoque convierte la edición en una experiencia mucho más intuitiva y accesible, ideal tanto para usuarios experimentados como para quienes nunca han usado un editor avanzado.

Funciones de nivel Pixel ahora en tu iPhone

La actualización marca un cambio significativo: las funciones de edición con IA de nivel Pixel llegan por fin al ecosistema Apple. Esto significa que los usuarios de iPhone podrán disfrutar de herramientas que antes eran exclusivas de los teléfonos de Google, incluyendo las sugerencias inteligentes y la edición guiada por IA.

Para quienes son nuevos en Google Fotos, las ediciones con un solo toque ofrecen una manera sencilla de transformar imágenes complejas en segundos, sin necesidad de ajustar manualmente cada parámetro.

Según la información publicada por Google , el nuevo editor y las funciones conversacionales están comenzando a implementarse en los dispositivos iOS de Estados Unidos. Aunque la compañía no ha confirmado una fecha exacta para su expansión global, se espera que estas novedades lleguen a más regiones y usuarios de iPhone en los próximos meses.

