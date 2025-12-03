Olvídate de Spotify Wrapped: Apple Music Replay tiene estadísticas más detalladas y así lo puedes ver

Con el cierre del 2025 a la vuelta de la esquina, millones de usuarios comienzan a compartir sus listas de reproducción más escuchadas, ya sea para presumir gustos musicales o para descubrir qué tanto cambió su estilo durante el año.

Y aunque Spotify Wrapped suele dominar la conversación en redes sociales, no es la única plataforma con un recuento anual: Apple Music Replay 2025 ya está disponible para todos los suscriptores del servicio.

I’m The Problem by @MorganWallen is the year’s most-listened-to project on Apple Music. What’s your top album? #AppleMusicReplay pic.twitter.com/9msgBg4PlK — Apple Music (@AppleMusic) December 2, 2025

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Apple Music, una alternativa a Spotify Wrapped con estadísticas más detalladas

El Apple Music Replay funciona de manera similar a la popular recopilación de Spotify, pero con un enfoque más amplio en el historial completo de reproducción.

La herramienta analiza las canciones, artistas, álbumes, géneros e incluso estaciones que cada usuario escuchó a lo largo del año.

A diferencia de Wrapped —que aparece hasta diciembre—, Replay ofrece estadísticas actualizadas durante todo el año, lo cual permite ver la evolución del consumo musical mes con mes.

Esto lo ha vuelto atractivo para quienes buscan un seguimiento más continuo de sus hábitos, especialmente en México, donde Apple Music ha ganado terreno entre usuarios que prefieren una experiencia más integrada con el ecosistema iOS.

Peso Pluma alcanza la cima, es de los más escuchados en el mundo [VIDEO] Te contamos sobre Peso Pluma, la agrupación mexicana de corridos tumbados que se ha posicionado como uno de los más escuchados en todo el mundo.

¿Cómo consultar tu Apple Music Replay 2025 desde la app?

Obtener tu resumen anual es sencillo, siempre que tengas la app actualizada en tu iPhone , iPad o dispositivo Android. Solo debes seguir estos pasos:



Actualiza tu dispositivo a la versión más reciente de iOS, iPadOS o Android

de iOS, iPadOS o Android Abre la app Música y dirígete a la pestaña Inicio

Desplázate hasta encontrar la sección Replay: La música que más escuchas

Selecciona Go back in time (Regresar en el tiempo) para ver tus estadísticas completas

Si no aparece tu resumen, Apple recomienda seguir reproduciendo música, ya que el sistema requiere cierta cantidad de datos para activar el recuento.

También disponible desde cualquier navegador

Para quienes prefieren hacerlo desde una computadora o navegador móvil, Apple habilitó una versión web igual de sencilla:



Entra a replay.music.apple.com

Inicia sesión con la misma cuenta vinculada a tu suscripción de Apple Music

vinculada a tu suscripción de Apple Music Presiona Ir para desplegar tus cifras anuales

La plataforma no solo muestra el resumen del 2025, sino también estadísticas mensuales y comparativas que permiten ver cómo cambiaron tus gustos a lo largo del año.

Lanzamiento, precios y características de los nuevos productos de Apple [VIDEO] El iPhone 17 estrena la pantalla ProMotion de 120 HZ, es el primer modelo de Apple con esta tecnología, y cuenta con un procesador A19.

Una tradición digital que crece cada fin de año

Con la competencia entre plataformas cada vez más fuerte, el Replay de Apple se consolida como una alternativa para quienes quieren entender su “año musical” con más profundidad.

Y como cada diciembre, usuarios mexicanos ya comienzan a compartir sus resultados en redes sociales, confirmando que los recuentos anuales se han vuelto parte esencial del cierre de año digital.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.