¡Sacaron los prohibidos! Selena Gomez baila el Tucanazo con Benny Blanco en fiesta en Los Ángeles | VIDEO

Selena Gomez y Benny Blanco están cumpliendo un mes de matrimonio y siguen viviendo una verdadera luna de miel. Recientemente, la pareja fue captada disfrutando en compañía de varios amigos en una fiesta privada donde sacaron los prohibidos al ritmo de El Tucanazo.

La famosa demostró que lleva el ritmo latino en la sangre y no dudó en sacar a bailar a su esposo. Las imágenes de la pareja bailando este éxito de Los Tucanes de Tijuana se convirtieron en tendencia rápidamente.

Captan a Selena bailando el Tucanazo con Benny Blanco

Selena Gomez está viviendo una de las etapas más felices de su vida, acompañada de su esposo, el productor musical Benny Blanco, con quien llegó al altar el pasado 27 de septiembre.

Desde que comenzaron su noviazgo, la pareja ha demostrado que mantienen una gran complicidad, misma que se notó durante una fiesta que se llevó a cabo en el conocido Los Candiles Night Club, un club con música en vivo y ambiente latino.

Los presentes, no perdieron oportunidad para capturar algunos minutos del momento en el que Benny Blanco y Selena Gomez bailan al ritmo de El Tucanazo y de la Boda del Huitlacoche, temas que no pueden faltar en una fiesta mexicana que se respete.

Definitivamente, la famosa disfruta de sus raíces mexicanas bailando temazos de grupos icónicos de la música regional.

¿Qué relación tiene Selena Gomez con México?

La actriz e intérprete norteamericana siempre se ha mostrado orgullosa de sus raíces mexicanas, pues su padre, Ricardo Joel Gómez, es mexicano. El padre de Selena Gomez nació en Monterrey, Nuevo León, y sus abuelos paternos eran de Jalisco.

Su familia emigró a Estados Unidos cuando él era un niño, y él y su madre se establecieron en Texas, donde él conoció a la madre de Selena.

