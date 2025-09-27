La boda de Selena Gómez y Benny Blanco: Costo, invitados y los detalles del evento ultra privado

La boda entre Selena Gómez y Benny Blanco se ha robado todos los reflectores del espectáculo, comentada por millones de personas, pero con solo unos cuantos asistentes que fueron privilegiados con una invitación. Es un evento extremadamente privado e incluso se han montado un despliegue de guardias de seguridad para que los reporteros no se acerquen.

La cantante y actriz de 33 años, Selena Gómez, se casará con el reconocido productor musical de 37, Benny Blanco, en un evento íntimo que ha reunido a celebridades de calibre mundial y que, según US Weekly, comenzó desde el viernes pasado, con una cena de ensayo en Santa Bárbara.

¿Dónde es la boda de Selena Gómez y Benny Blanco?

Destaca que la organizadora de bodas Mindy Weiss, experta en bodas de celebridades, fue la encargada del evento, asegurando estrictos secretos y acuerdos de confidencialidad con los proveedores para llevar a cabo una boda tal y como se la pidieron Selena y Bennny.

Solo se sabe que la ceremonia tendrá lugar en una finca privada en Montecito, California, un espacio exclusivo que se ha blindado con guardias de seguridad que bloquean los accesos, con patrullas las 24 horas e incluso con medidas anti-drones, para que nadie “no deseado” pueda tener el más remoto acceso.

De hecho, circulan rumores de que algunos medios han ofrecido hasta 1 millón de dólares por filtrar una foto de la ceremonia; por lo pronto, la lista de invitados también es exclusiva, y su movilidad también fue organizado por Mindy Weiss, para que, en su traslado a la boda, no sean seguidos por los paparazzi.

¿Cuánto costó la boda de Selena Gómez y Benny Blanco?

Según los primeros reportes de prensa, el gasto total de la boda sería superior a los 5 millones de dólares, incluyendo el pago por la decoración, ambientación, temática, servicios de cóctel, comida gourmet y demás aspectos de la ceremonia.

Los invitados a la boda de Selena Gómez

Se estima que la boda tendrá aproximadamente 300 invitados, en donde figuran nombres de estrellas mundiales como Taylor Swift, Paris Hilton, Miley Cyrus, Camila Cabello, Snoop Dogg y muchos otros nombres que todavía no han sido revelados.

