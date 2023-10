Selena Gomez habla sobre supuesta enemistad con Dua Lipa

Selena Gomez ha despejado cualquier duda sobre una supuesta enemistad con Dua Lipa. Durante una reciente entrevista, la empresaria detrás de Rare Beauty abordó los rumores que habían circulado en las redes sociales, tras notarse que había dejado de seguir a Dua Lipa en Instagram durante el verano.

Selena Gomez, con su característico sentido del humor, se rió de la confusión que generó esta situación y admitió que fue simplemente un “accidente”. Durante una entrevista, publicada el pasado martes, explicó: “Estaba haciendo una limpieza en mi Instagram , cuando alguien me llamó y me dijo: '¡¿Qué pasó con Dua?!'".

Durante una reciente entrevista concedida a la revista Fast Company, Gomez comentó que en su aparente intento de “limpieza” involuntaria, también dejó de seguir a otras personalidades como Zayn Malik (con quien se rumoreaba que salía a principios de ese año), Gigi Hadid, Bella Hadid y Zendaya. Sin embargo, una fuente cercana a la artista aseguró en junio a People que “no existe ningún tipo de resentimiento hacia nadie a quien ella haya dejado de seguir”.

Selena Gomez muestra su apoyo a Dua Lipa

La estrella de “Only Murders in the Building” no permitió que el presunto drama con Dua Lipa se prolongara demasiado. Pronto despejó las suposiciones negativas al mostrar públicamente su apoyo a la cantante. Selena compartió una foto de sí misma luciendo un vestido de la colaboración de Lipa con Versace, acompañándola con el emotivo pie de foto: “Un pequeño momento Versace/Dua”.

Este incidente no es la primera vez que Selena Gomez se encuentra en medio de rumores y especulaciones en las redes sociales. El mes pasado, la cantante fue objeto de atención cuando los fanáticos interpretaron sus gestos faciales durante la ceremonia de los MTV Video Music Awards como un posible desaire hacia Chris Brown, quien estaba nominado en la categoría de Mejor R&B. A pesar de las especulaciones, Gomez aparentemente abordó la controversia después del evento declarando que ella “nunca volveré a ser un meme” y agregando: “Prefiero quedarme quieta a que me critiquen por ser yo misma. Mucho amor”.

