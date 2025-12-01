Miss Jamaica sigue en terapia intensiva tras accidente en Miss Universo 2025; ¿cuál es su estado de salud?

Miss Jamaica cumple 12 días en terapia intensiva en un hospital en Bangkok, Tailandia, tras la terrible caída durante la pasarela en traje de baño de Miss Universo 2025, el certamen de belleza más importante a nivel global.

Hasta el momento, el estado de salud de la representante de Jamaica, Gabrielle Henry, no queda claro, pues no ha reaparecido ni en las redes sociales de Miss Universo ni en las de Miss Jamaica. Te contamos todo lo que se sabe hasta ahora.

¿Cuál es el estado de salud de Miss Jamaica hoy 1 de diciembre?

Aunque la doctora Gabrielle Henry, Miss Jamaica, no ha emitido ninguna declaración acerca de su estado de salud, a 10 días del accidente que la dejó fuera de la gran final del certamen, la Ministra de Cultura, Género, Entretenimiento y Deporte de Jamaica, la Honorable Olivia Grange, compartió una actualización que nos da un poco de luz acerca de la situación de salud de la reina de belleza.

Tras el comunicado de Raúl Rocha, director y copropietario de Miss Universo , se supo que Miss Jamaica no solo estaba en el hospital, sino que permanecía internada en el área de terapia intensiva. Asimismo, la organización Miss Universo emitió un comunicado en el que informó que se estaban haciendo cargo de los gastos hospitalarios de la reina de belleza. Aprovecharon para aclarar que, tanto la Doctora Henry como la familia de Miss Jamaica, estaban de acuerdo en comunicar que su caída no había sido responsabilidad del certamen.

Luego de más de 10 días, la Doctora Henry compartió un mensaje que, aunque ambiguo, ayudó a tranquilizar a los fans de la representante de Jamaica. En su publicación en Instagram, Olivia Grange asegura que “Miss Jamaica Universo 2025, permanece en cuidados intensivos en Bangkok, Tailandia, en proceso de recuperación, y a pesar de los contratiempos, la familia informa que se encuentra de buen ánimo”.

“Continúan monitoreando su estado en estrecha colaboración con su equipo médico y esperan pacientemente su recuperación y la autorización del equipo médico para su traslado a Jamaica, si no es de emergencia”, compartió Grange.

El mensaje puede generar esperanza; sin embargo, no esclarece cuál es el verdadero estado de salud de Miss Jamaica, quien no ha podido salir de Tailandia tras 10 días de ocurrido el accidente.

¿Qué le pasó a Miss Jamaica en Miss Universo 2025?

Gabrielle Henry, representante de Jamaica, protagonizó unos de los momentos más impactantes en la polémica edición 2025 del certamen. La joven modelo se distrajo durante la pasarela en traje de baño y cayó del escenario durante la ronda preliminar en una abertura de 1.2 metros de profundidad.

Aunque se descartó una fractura, la tremenda caída en Miss Universo, le provocó a Gabrielle laceraciones visibles en la barbilla y en el pie. Por esta razón, la modelo tuvo que ser retirada de inmediato en camilla y quedó oficialmente fuera de la competencia.

