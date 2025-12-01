¿Ya no te queda? Cambia tu ropa y renueva el clóset en el Primer Trueque Verde de Toluca

¡Alto! Si estás a punto de tirar ese pantalón que no te queda, detente un minuto y mejor guárdalo en una bolsa junto al resto de las prendas que ya no usas y que están en buen estado, pues una mejor idea es darle una nueva vida intercambiando prendas en el Primer Trueque Verde de Toluca.

Si además de la moda, eres fan del medio ambiente, te recomendamos que optes por esta opción sostenible llamada Truque Verde en Toluca y recicles ropa en vez de tirarla a la basura. De esta manera, estarás poniendo un granito de arena en favor del medio ambiente. ¿Te interesa?

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

La Secretaría del Medio Ambiente promueve el intercambio de prendas

La idea de crear el Primer Trueque Verde del Valle de Toluca fue idea de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Edomex. Se trata de una iniciativa que tiene el objetivo de promover el intercambio de prendas, para reducir la generación de residuos textiles, evitando que prendas con vida útil terminen en la basura.

🌿 La Secretaría de Medio Ambiente del #Edomex realizó el Trueque Verde para fomentar el consumo responsable de ropa.



Las y los asistentes intercambiaron y adquirieron prendas de segunda mano, tomaron talleres de reciclaje, promoviendo un menor impacto ambiental.



📹 Diana… pic.twitter.com/NKACNCv7z8 — Mexiquense (@MexiquenseTV) November 30, 2025

Además, los saldos y la ropa que sea donada servirá para apoyar a la población vulnerable de la entidad. Por esta misma razón, los ciudadanos que lo desean pueden donar también zapatos y juguetes que se encuentren en condiciones óptimas.

¿Qué habrá en el Primer Trueque Verde de Toluca?

A partir de noviembre de 2025, el gobierno de Toluca estará llevando a cabo esta iniciativa que permite que los ciudadanos acudan a intercambiar prendas o a vender artículos que estén en óptimas condiciones a precios accesibles. La participación y el acceso es totalmente gratuito para toda la población del Valle de Toluca.

Recuerda, es importante que las prendas, zapatos y juguetes que lleves para cambiar o vender al Trueque Verde de Toluca se encuentren en perfectas condiciones para asegurar que tengan una segunda vida.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

