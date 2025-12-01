Así fue el accidente en el que falleció la influencer Karen Sofía Quiroz; su mensaje final alerta a fans

Karen Sofía Quiroz, la influencer colombiana mejor conocida como Bikegirl, falleció en un trágico accidente de tránsito mientras viajaba en la carretera.

Esta dramática muerte llenó de luto las redes sociales, sobre todo, por el último mensaje que envió Karen Sofía Quiroz en una publicación. Te contamos los detalles de los últimos instantes de Bikegirl.

¿Quién es Karen Sofía Quiroz ‘Bikegirl?

Karen Sofia Quiroz, mejor conocida en redes sociales como Bikegirl, era una joven influencer de 25 años que compartía en redes sociales momentos de su vida, de sus viajes y, sobre todo, consejos para viajar seguro.

La famosa colombiana contaba con casi 34 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram, donde le gustaba publicar contenido acerca de rutas de viaje en carretera, estilo de vida y tatuajes.

¿Qué le pasó a Karen Sofía Quiroz ‘Bikegirl’?

Sofia Quiroz, Bikegirl, falleció el domingo 30 de noviembre, luego de sufrir un trágico accidente mientras viajaba en su vehículo en la carretera de Floridablanca–Girón, en Santander, Colombia.

De acuerdo con reportes de las autoridades colombianas, al intentar rebasar a un tractocamión, la influencer perdió el control y sufrió un accidente mortal.

Los equipos de emergencia acudieron de inmediato a la zona del percance; sin embargo, comprobaron que la influencer ya no contaba con signos vitales.

¿Cuál fue su último mensaje en redes sociales?

Uno de los detalles que pusieron en alerta a los seguidores de la influencer, fue un mensaje que preocupó a más de uno. Y es que, lo que escribió Karen Sofía Quiroz en sus redes sociales hizo pensar que pudo haber presentido su muerte.

“Espero no estrellarme, conduzco sin mis gafas”. En la publicación, la influencer explicaba que sus lentes se habían roto, pero aun así decidió salir a manejar.

La frase que la famosa compartió a través de sus stories de Instagram se viralizó rápidamente lo que generó una ola de comentarios de sus seguidores que lamentan profundamente la muerte de la joven influencer. Definitivamente, su muerte recordó la importancia de tomar todas las medidas de precaución necesarias antes de viajar en carretera.

