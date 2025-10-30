Ellos son los cuatro nominados de la tercera semana de La Granja VIP 2025

La tercera semana de nominaciones en La Granja VIP tiene en riesgo de eliminación a cuatro participantes: Lis Vega, Sergio Mayer Mori, Manola Díez y Eleazar Gómez, quienes podrían salir el próximo domingo.

De acuerdo a lo visto en la semana, estas son las razones por las que están nominados:



Lis Vega fue nominada directamente por el legado de Sandra Itzel

Sergio Mayer Mori perdió el duelo frente a Jawy y quedó automáticamente en la lista de riesgo

perdió el duelo frente a Jawy y quedó automáticamente en la lista de riesgo Manola Díez acumuló nueve votos , la cifra más alta de la asamblea, derivada de múltiples conflictos internos y alianzas rotas

, la cifra más alta de la asamblea, derivada de múltiples conflictos internos y alianzas rotas Eleazar Gómez recibió siete votos incluyendo los tres aportados por el Huevo Dorado, situándolo también en riesgo

Legado, duelo y asamblea: el origen de las nominaciones

La jornada arrancó el lunes cuando el legado de la eliminada la semana pasada, Sandra Itzel , otorgó una nominación directa a Lis Vega, luego de que ambas protagonizaron un enfrentamiento dentro del programa, lo que motivó la decisión.

El martes continuó la dinámica con el tradicional duelo: la capataz de la semana, La Bea, eligió a Sergio Mayer Mori y Jawy Méndez para medirse en una prueba de destreza que incluía uso de serrucho y piezas de madera. En este, Jawy ganó y Sergio quedó nominado.

Finalmente, en la asamblea celebrada el pasado miércoles 29 de octubre, Manola Díez y Eleazar Gómez sumaron la mayoría de votos: la presencia del Huevo Dorado permitió al Patrón sumar tres sufragios a Eleazar, lo que elevó la tensión y definió la placa de nominados.

Estrategias, tensiones y ambiente en la competencia

La semana empezó con un ambiente tenso dentro de La Granja VIP , marcado por disputas, reducciones de presupuesto alimenticio y tareas de peones que incluyeron limpieza, alimentación de animales y mantenimiento, lo que elevó la presión entre los participantes.

Los roles de peón esta semana fueron para Omahi, Sergio Mayer Mori, Eleazar Gómez y Kike Mayagoitia .

A su vez, la dinámica de nominaciones muestra una estrategia cada vez más evidente: los participantes se alían, se traicionan o votan por conveniencia, sabiendo que el público tiene la última palabra.

¿Qué sigue y qué puede cambiar?

Ahora, la atención se centra en la gala de eliminación del domingo. Los cuatro nominados deben esperar su suerte frente al voto del público; no obstante, ya comenzó la estrategia de cada uno para recuperar terreno o movilizar apoyos será clave.

Además, la posibilidad de que algún recurso como inmunidad, salvación o traición de último minuto se active, puede cambiar el panorama.

Por lo pronto, los favoritos entre el público y la forma como estas figuras resistirán la presión definirá quién sale.

