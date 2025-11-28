Black Friday: Rematan celular Motorola G86 de 256GB y cámara de 50 MP; incluye smartwatch y audífonos inalámbricos
Las promociones de fin de año siguen sorprendiendo a los consumidores en México. Black Days Liverpool presenta una oferta especial para el celular Motorola Moto G86 POLED de 6.6 pulgadas que incluye un smartwatch y audífonos inalámbricos. Este paquete tecnológico se vende con un descuento significativo.
Motorola G86 características
El Motorola Moto G86 POLED destaca por su pantalla amplia de 6.6 pulgadas y tecnología POLED, ideal para contenidos visuales nítidos y colores vibrantes. La promoción está vigente durante los Black Days de Liverpool del 28 al 30 de noviembre.
- Conectividad Bluetooth/NFC/Wi-Fi
- Resistencia al agua Sí
- NFC (Near Field Communication) Sí
- Número de altavoces incorporados 2
- Compañía celular Desbloqueado
- Procesador MediaTek Dimensity 7300
- Tecnología de desbloqueo Numérico, lector de huella, reconocimiento facial y patrón
Pantalla
Tamaño: 6.67 pulgadas
Tipo: pOLED
Resolución: 1220 x 2712 píxeles
Tasa de refresco: 120Hz
Protección: Corning Gorilla Glass 7i
Rendimiento y almacenamiento
Procesador: MediaTek Dimensity 7300
Memoria RAM: 8 GB (ampliable hasta 16 GB con RAM Boost)
Almacenamiento: 256 GB
Cámaras
Trasera: 50 MP principal con estabilización óptica + 8 MP ultra gran angular
Frontal: 32 MP
Batería
Capacidad: 5200 mAh
Carga: Carga rápida de 33W
Motorola G86 precio
Este paquete tecnológico se vende con un descuento significativo, pasando de $10,099 a $5,449 pesos.
El pago puede realizarse de manera diferida hasta en 6 meses sin intereses, con cuotas de $908.17. Los dispositivos están disponibles en colores rojo y negro, ofreciendo opciones para todos los gustos.
Esta es una excelente oportunidad para quienes buscan combinar estilo, tecnología y ahorro. Puedes adquirir la promoción aquí .
