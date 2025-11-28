Black Friday: Rematan celular Motorola G86 de 256GB y cámara de 50 MP; incluye smartwatch y audífonos inalámbricos

Las promociones de fin de año siguen sorprendiendo a los consumidores en México. Black Days Liverpool presenta una oferta especial para el celular Motorola Moto G86 POLED de 6.6 pulgadas que incluye un smartwatch y audífonos inalámbricos. Este paquete tecnológico se vende con un descuento significativo.

Motorola G86 características

El Motorola Moto G86 POLED destaca por su pantalla amplia de 6.6 pulgadas y tecnología POLED, ideal para contenidos visuales nítidos y colores vibrantes. La promoción está vigente durante los Black Days de Liverpool del 28 al 30 de noviembre.



Conectividad Bluetooth/NFC/Wi-Fi

Resistencia al agua Sí

NFC (Near Field Communication) Sí

Número de altavoces incorporados 2

Compañía celular Desbloqueado

Procesador MediaTek Dimensity 7300

Tecnología de desbloqueo Numérico, lector de huella, reconocimiento facial y patrón

Pantalla

Tamaño: 6.67 pulgadas

Tipo: pOLED

Resolución: 1220 x 2712 píxeles

Tasa de refresco: 120Hz

Protección: Corning Gorilla Glass 7i

Rendimiento y almacenamiento

Procesador: MediaTek Dimensity 7300

Memoria RAM: 8 GB (ampliable hasta 16 GB con RAM Boost)

Almacenamiento: 256 GB

Cámaras

Trasera: 50 MP principal con estabilización óptica + 8 MP ultra gran angular

Frontal: 32 MP

Batería

Capacidad: 5200 mAh

Carga: Carga rápida de 33W

Motorola G86 precio

Este paquete tecnológico se vende con un descuento significativo, pasando de $10,099 a $5,449 pesos.

El pago puede realizarse de manera diferida hasta en 6 meses sin intereses, con cuotas de $908.17. Los dispositivos están disponibles en colores rojo y negro, ofreciendo opciones para todos los gustos.

Esta es una excelente oportunidad para quienes buscan combinar estilo, tecnología y ahorro. Puedes adquirir la promoción aquí .

