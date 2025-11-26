Graduación viral: Joven convierte corbatas de su padre fallecido en falda de recuerdo
La joven creadora de contenido se graduó usando el objeto que su padre tocaba a diario; un acto que recuerda que el tributo más poderoso nace del amor.
Verónica Franco, joven creadora de contenido, sorprendió en su ceremonia de graduación al llevar una falda hecha con las corbatas de su padre, quien murió por complicaciones de Covid-19. Su gesto íntimo y simbólico se volvió viral en TikTok, donde el video acumula millones de reproducciones y comentarios. La emotiva prenda, elaborada a mano, permitió que su papá la acompañara en el día más importante de su vida académica.
La historia tocó fibras sensibles porque la falda de corbatas no solo mostró creatividad, también funcionó como homenaje a un vínculo que sigue vivo pese a la pérdida.
@veronicafb1 Eres el angelito más lindo que tengo, te amo ❤️ #papa #grado #fyp #viral #colombia ♬ original sound - Titi FRanco BejaRano
¿Qué pasó exactamente?
Verónica decidió usar decenas de corbatas que su padre llevaba al trabajo para confeccionar una falda única. En el video, con ya casi un millón de "me gusta" y más de cinco mil comentarios, aparece recibiendo su título con una sonrisa que mezcla orgullo y nostalgia.
En la descripción escribió:
No encontré mejor manera de honrar a mi papá. Eres el angelito más lindo que tengo.
También compartió una foto frente a su tumba, lo que intensificó la emoción del público.
La reacción en redes: De la confusión al llanto
Los primeros segundos del clip generaron bromas y dudas, pues muchos creyeron que era solo una prenda extraña.
Cuando conocieron la historia detrás, los comentarios cambiaron por completo. Miles de usuarios la felicitaron y aseguraron que terminaron llorando.
Un homenaje que impactó por su simbolismo
El gesto conmovió porque Verónica no compró nada nuevo; usó algo que su padre tocó durante años.
Transformó el duelo en una celebración luminosa y demostró valentía al llevar una pieza arriesgada con un significado profundo.
Lo que representa para miles de familias
El video sigue generando reacciones de personas que han perdido a un ser querido y ven en este homenaje una forma sana de mantener viva su memoria.
Para muchos, la historia recuerda que los tributos más poderosos nacen del amor, no del presupuesto.
