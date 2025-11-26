VIDEO: Captan a Alejandro Fernández en “estado inconveniente” en el Palenque de Querétaro

¿Otra vez? Sí, Alejandro Fernández volvió a convertirse en tendencia por un nuevo video viral en el que fue captado en “estado inconveniente”, mientras realizaba su show en el Palenque de La Feria Ganadera de Querétaro 2025.

Las imágenes de El Potrillo que se viralizaron en redes sociales, como TikTok, Youtube y X, desataron una ola de críticas por parte de los internautas. Te contamos todos los detalles.

Así captaron a Alejandro Fernández en estado inconveniente en un palenque

En redes sociales se convirtió en tendencia un clip en el que se ve al famoso cantante de ranchero Alejandro Fernández, también conocido como El Potrillo, durante su presentación en el palenque de Querétaro.

Los asistentes comenzaron a notar un comportamiento desorientado y errático del famoso, por lo que no dudaron en sacar sus celulares para captar este momento que se hizo viral de inmediato.

En las imágenes compartidas por el usuario de TikTok @iamarturocolin, se puede ver a Alejandro Fernández con la mirada vidriosa y aparentemente conteniendo las ganas de vomitar.

Las redes sociales reaccionan al comportamiento desordenadamente de El Potrillo

El video viral de Alejandro Fernández, en aparente estado de ebriedad, generó críticas en redes sociales, pues esta no es la primera vez que el cantante e hijo del fallecido Vicente Fernández fue captado en ese estado, mientras se encontraba en un concierto en palenque.

Por esta razón, algunos internautas comenzaron a cuestionar si el cantante no está abusando del consumo de alcohol. No obstante, otros comentarios en redes sociales señalan que en la mesa del escenario, se observan café, té y varias botellas de agua.

Esta situación nos trajo a la memoria que, en mayo de 2023, durante el inicio de su gira “De rey a rey”, circularon videos en los que Alejandro Fernández lucía desorientado y olvidaba la letra de las canciones.

Otra situación polémica ocurrió en 2018, en un palenque en México, donde los asistentes aseguraron que Alejandro Fernández casi se vomita frente al público, por lo que se tuvo que cancelar el espectáculo.

