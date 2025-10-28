WhatsApp deja de ser compatible con estos celulares a partir del 1º de noviembre

A partir del 1º de noviembre de 2025, millones de usuarios podrían quedarse sin WhatsApp en sus celulares. La popular aplicación de mensajería —usada por más de 3 mil millones de personas en todo el mundo— retirará soporte a varios dispositivos antiguos que ya no cumplen con los requisitos mínimos de seguridad y rendimiento.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

El cambio afectará especialmente a modelos con sistemas operativos desactualizados, tanto en Android como en iPhone. Meta, la empresa detrás de WhatsApp, asegura que esta medida busca proteger la privacidad de los usuarios y optimizar el funcionamiento de nuevas funciones.

Lista de celulares se quedarán sin WhatsApp en noviembre

Entre los celulares sin WhatsApp destacan:



iPhone 5

iPhone 5c

iPhone SE (1.ª gen.)

iPhone 6

Además de modelos Android como:



HTC One X

Huawei Ascend D2

LG Optimus G

Moto G (1.ª gen.)

Samsung Galaxy S3

Samsung Note 2

Estos equipos ya no reciben actualizaciones del sistema, lo que los vuelve incompatibles con las nuevas versiones de la app. WhatsApp notificará con anticipación a los usuarios afectados para que respalden sus conversaciones o cambien de dispositivo. Las copias de seguridad en Google Drive o iCloud permiten transferir los chats fácilmente al configurar un nuevo teléfono.

Adriana Juárez/adn Noticias El funcionamiento de WhatsApp se basa en un sistema simple pero robusto. Los usuarios se registran con su número de teléfono, lo que permite una verificación rápida y el inicio de conversaciones sin necesidad de correos electrónicos o cuentas adicionales.

Requisitos mínimos para seguir usando WhatsApp

Para continuar utilizando WhatsApp, tu celular debe tener Android 5.0 o superior, iOS 12 o más reciente, o KaiOS 2.5.0 en dispositivos como JioPhone y JioPhone 2. Estas versiones garantizan compatibilidad con funciones como cifrado de extremo a extremo, videollamadas y copias de seguridad automáticas.

Actualizar tu sistema operativo o cambiar de equipo antes de noviembre es clave para evitar la pérdida de acceso. Los dispositivos fuera de soporte no podrán enviar ni recibir mensajes después de la fecha límite.

¿Por qué WhatsApp deja de dar soporte?

El cifrado de extremo a extremo es una de las mayores fortalezas de WhatsApp. Este sistema garantiza que solo el remitente y el receptor puedan leer los mensajes, protegiendo la información incluso si se intercepta durante el envío.

Mantener esta capa de seguridad requiere hardware y software actualizados. Por ello, Meta elimina gradualmente los equipos que no pueden sostener los estándares modernos de cifrado y protección de datos.

Alternativas si tu celular pierde WhatsApp

Si tu teléfono entra en la lista de celulares sin WhatsApp, existen alternativas confiables. Telegram permite chats grupales masivos, almacenamiento en la nube y llamadas gratuitas, mientras que Signal se enfoca en privacidad total sin publicidad.

Hora de actualizarte: WhatsApp dejará de funcionar en los siguientes dispositivos [VIDEO] Debido a las actualizaciones, la plataforma de WhatsApp dejará de ser compatible en varios teléfonos inteligentes; te contamos cuáles serán los modelos.

También puedes usar Google Messages, que ofrece mensajería RCS avanzada, o iMessage si tienes un dispositivo Apple. Antes del cambio, exporta tus chats y archivos para conservar tu historial sin interrupciones.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.