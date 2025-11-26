La oferta secreta de Liverpool antes del Black Friday: una MacBook Air a precio de locura

A pocos días del Black Friday 2025, Liverpool adelantó una de las ofertas más llamativas para los consumidores en México: la MacBook Air de 13.3 pulgadas con chip M1 , en versión reacondicionada, llegó a su precio más bajo del año, convirtiéndose en una alternativa accesible para quienes buscan renovar su equipo sin esperar al fin de semana de descuentos.

Es una promoción imperdible, ya que está en descuento de 12 mil 999 pesos a ocho mil 595 pesos, es decir, casi un 34% que lo hace irresistible.

¡Se acercan los Black Days! 🖤 ¿Ya tienes la APP? descárgala y en tu primera compra obtienes 5% de descuento adicional. 📱👉 https://t.co/930gKRPNFx pic.twitter.com/O4Jm3fBhEC — Liverpool México (@liverpoolmexico) November 26, 2025

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

El precio más bajo del año de la MacBook Air 13.3 pulgadas

Como se mencionó, el costo reducido es de ocho mil 595 pesos representa el precio más bajo registrado en 2025 para este modelo, aunque es reacondicionado, una cifra considerablemente menor frente a los más de 20 mil pesos que puede costar una MacBook Air nueva en su configuración básica.

Para muchos usuarios, este rango de precio convierte al dispositivo en una de las mejores relaciones costo-beneficio disponibles antes del Black Friday .

Esta rebaja anticipada también refleja la tendencia de tiendas departamentales de adelantar promociones para atraer compradores antes de las jornadas de descuentos más intensas.

Meses sin intereses en Liverpool: así quedan los pagos

Liverpool ofrece varios esquemas de pago para facilitar la compra:



Tres meses sin intereses con tarjeta Liverpool: pagos de dos mil 865 al mes

con tarjeta Liverpool: pagos de dos mil 865 al mes Seis meses sin intereses también con tarjeta Liverpool: pagos de mil 432.50 pesos al mes

Hasta tres meses sin intereses con otras tarjetas bancarias participantes.

Celulares registran fallas en México por la ola de calor [VIDEO] Las fallas de los celulares se han incrementado en un 50% debido a la ola de calor; alertan de posibles explosiones en las pilas y daños en las pantallas.

Es importante destacar que el precio final no varía entre modalidades; únicamente cambia la distribución mensual del pago.

Caracterísrticas de la MacBook Air 13.3

El modelo en promoción es la Apple MacBook Air M1, con 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento SSD, una configuración suficiente para trabajo de oficina, clases en línea, tareas universitarias y edición ligera.

El chip M1 marcó un cambio importante en el rendimiento de Apple , ofreciendo mayor velocidad y eficiencia energética que generaciones previas.

Al tratarse de un equipo reacondicionado, Liverpool señala que el producto ha pasado por un proceso de validación y pruebas que garantizan su funcionamiento.

Los equipos reacondicionados certificados suelen ser unidades con poco uso, devoluciones o productos que presentaron fallas menores ya reparadas.

¿Por qué conviene esta oferta antes del Black Friday 2025?

Para estudiantes, profesionistas o usuarios que buscan una laptop confiable sin pagar el precio de un equipo nuevo, esta oferta representa una oportunidad real.

El financiamiento, el respaldo de una tienda reconocida y el hecho de ser el precio más bajo del año hacen que la promoción destaque frente a otras disponibles en el mercado.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.