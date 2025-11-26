Liverpool remata el celular Samsung Galaxy A16 de 128 GB y cámara de 50 megapíxeles

El fin de año es una excelente oportunidad para renovar diversos equipos como pantallas, celulares y mucho más. Liverpool, conocido por su amplia gama de tecnología, ha puesto en marcha una nueva oferta irresistible: el Samsung Galaxy A16.

Este es un smartphone que destaca por su impresionante pantalla Super AMOLED de 6.7 pulgadas, ideal para quienes buscan calidad visual y un rendimiento excepcional a un precio accesible.

Este modelo de la serie A de Samsung ha captado la atención de los consumidores gracias a sus características de última generación, que permiten disfrutar de contenido multimedia con una definición impresionante; checa los detalles.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Características del Samsung Galaxy A16

El Samsung Galaxy A16 destaca por su pantalla de 6.7 pulgadas con resolución FHD+ y tecnología Super AMOLED, que ofrece colores vivos y contrastes impresionantes, perfectos para ver películas, series o navegar en redes sociales con una imagen más clara y definida. Además, tiene una cámara principal de 50 megapíxeles, batería de 5,000 mAh y una tasa de refresco de 90 Hz, características que lo hacen una opción atractiva para usuarios que quieren buen desempeño y calidad visual a un precio accesible.

Precio del Samsung Galaxy A16

El Samsung Galaxy A16 se encuentra disponible en todas las tiendas físicas de Liverpool y en su página web oficial, con opciones de financiamiento para hacer la compra más accesible.

Este dispositivo tenía un precio de $6,534 pero ahora se remata por tan solo $3,048 y/o hasta 6 meses sin intereses de $508.00

Esta oferta forma parte de los Black Days de Liverpool que se llevan a cabo del 28 al 30 de noviembre, con descuentos exclusivos para este modelo.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.