Poco F8 Ultra con Subwoofer Bose: Precio y Fecha de Lanzamiento en México

Poco presentó en México la serie F8, una línea que coloca el audio como eje central y marca una alianza inédita con Bose. La marca china integra tecnología acústica de alta gama en dos modelos de lanzamiento:



El F8 Pro

El F8 Ultra

Este último debuta con un subwoofer físico, altavoz especializado que se encarga exclusivamente de reproducir los sonidos más graves (los bajos profundos),algo prácticamente inexistente en smartphones premium. La estrategia busca que POCO destaque en un mercado saturado donde el entretenimiento inmersivo pesa más que nunca.

Los equipos llegan con precios competitivos, disponibilidad inmediata. La apuesta combina potencia, diseño juvenil y mejoras prácticas para usuarios mexicanos que desean calidad de audio, buen rendimiento y costos accesibles.

¿Qué incluye la colaboración entre Poco y Bose?

Poco incorporó altavoces estéreo calibrados por Bose en ambos modelos. En el F8 Ultra añade un transductor dedicado a los graves que funciona como subwoofer trasero. El resultado ofrece bajos profundos que se sienten al sostener el dispositivo, ideales para música y videojuegos.

Bose también creó dos perfiles de audio:



Dinámico para impacto en graves

Equilibrado para voces y claridad narrativa

La marca afirma que esta integración acerca al teléfono a sistemas dedicados sin sacrificar movilidad ni autonomía.

Lo más relevante del hardware de la serie F8

El F8 Ultra usa el Snapdragon 8 Elite de quinta generación, con mejoras notables en potencia y eficiencia. Su pantalla OLED de 6.9" alcanza 2K y 3.500 nits, pensada para exteriores. Ofrece cámara triple de 50 MP con zoom 5x y batería de 6.500 mAh con carga rápida de 100W.

El F8 Pro mantiene el Snapdragon 8 Elite previo, panel AMOLED de 6.59" y cámara principal Light Fusion 800 de 50 MP. Ambos modelos integran HyperOS 3 y cuentan con certificación IP68 para resistencia al agua.

Colores disponibles para México

El F8 Pro llega en negro, azul y plata titanio, todos con acabado mate y módulo brillante. El F8 Ultra se distingue por un negro mate de fibra de vidrio y un azul denim texturizado que recuerda a la mezclilla. Las opciones refuerzan la identidad juvenil de POCO.

Precios y disponibilidad en el país

El F8 Pro inicia en 10,799 pesos para la versión de 12 GB + 256 GB, mientras la variante de 512 GB cuesta 11,799 pesos. Ambos incluyen meses sin intereses. El F8 Ultra parte de estimados cercanos a 14,500 pesos, con llegada prevista para finales de 2025.

