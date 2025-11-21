¡Por fin! Aprueban dictamen que permitirá ingresar agua y comida a conciertos y partidos de futbol

Asistir a conciertos o festivales se ha vuelto una de las actividades en las que más se gasta, desde el precio del boleto hasta el estacionamiento, es un costo que a veces nos rebasa y a esto hay que agregar las bebidas y comida dentro del recinto donde se lleve a cabo el evento. Por esto es que el congreso ha aprobado un dictamen que garantiza los derechos que como consumidores se adquieren al asistir a uno de estos eventos y evita que los que organizan también tengan ingresos de la venta interna de productos.

Esta iniciativa propuesta por la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso de Cusco en Perú, permitiría que se puedan ingresar botellas de agua cerradas y comida como snacks a conciertos y festivales o incluso a partidos de futbol, es decir a cualquier evento que cuente con la asistencia de más de 500 personas.

🦁 Tecate Pal Norte, el festival mexicano de tres días, ha sido nombrado como uno de los mejores festivales de Iberoamérica por encima de Lollapalooza (ARG), Rock In Rio (BRA) y Mad Cool (ESP), de acuerdo a Rolling Stone España pic.twitter.com/9tYfzAejQZ — Conciertos México (@conciertosmxico) September 18, 2025

Otros puntos del dictamen que permite ingresar agua y comida a conciertos

Con esto no solo se permitirá llevar comida y agua a conciertos, sino que los organizadores también tendrán que poner puntos de hidratación gratuita como bebederos y contar con vasos disponibles para los asistentes.

Los lineamientos son para los siguientes eventos:



Conciertos

Partidos de fútbol

Ferias

Festivales

Otros espectáculos de gran aforo

Debate de la iniciativa para ingresar comida a conciertos

Este propuesta ha generado cierto debate pues para algunos legisladores cuestionan el dictamen al considerar que afectaría la "libertad de empresa" e influiría en los precios de los boletos para los eventos y estos aumentarían por el costo que le causaría a quienes organizan estos eventos. A pesar de esto el dictamen ya avanzó y está siendo discutido en el Pleno del Congreso, donde se tomará la decisión final sobre si es aceptado como ley o no.

Por otro lado, cabe mencionar que en México no hay ninguna discusión sobre el tema.

