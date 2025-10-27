Susana Zabaleta denuncia robo en su casa; así opera la peligrosa estafa “La Patrona”

La actriz y cantante Susana Zabaleta sorprendió a sus seguidores en redes sociales con un video en el que se le ve visiblemente afectada en el que denuncia que fue víctima de robo en su casa de la CDMX, mentiras se encontraba de vacaciones junto a su novio, Ricardo Pérez.

La famosa reveló que, aprovechando su ausencia, delincuentes extorsionaron a su empleada doméstica y lograron robar objetos de valor de su casa. Zabaleta expresó su hartazgo por la inseguridad que se vive en la capital mexicana, pues aseguró que esta no es la primera vez que es víctima de la delincuencia . Te contamos todos los detalles del caso.

Susana Zabaleta denuncia robo y extorsión; ¿qué pasó?

A través de su cuenta de Instagram, la soprano de 61 años reveló que acaba de enterarse del robo del que había sido víctima su empleada doméstica. De acuerdo con el relato de la famosa, como cada mes de octubre acostumbra salir de vacaciones, por lo que dejó en casa a su trabajadora.

Mientras se encontraba de vacaciones recibió un mensaje sospechoso en su celular, por lo que decidió comunicarse a su casa, fue entonces que su empleada le confirmó que acababa de ser víctima de extorsión y que los delincuentes habían sacado todas las cosas valiosas de la casa.

“No es la primera vez que me pasa, han entrado a robar a mi casa, me han robado en la calle, me han extorsionado en la calle, parece que uno nunca acaba de pagar”, dijo en su video.

¿Cómo funciona la estafa “La Patrona”?

A través de un comunicado en redes sociales, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX informó del robo ocurrido en la alcaldía Álvaro Obregón, en el domicilio de Susana Zabaleta.

Las autoridades confirman que la empleada doméstica de la actriz fue víctima de una estafa en la modalidad conocida como “La Patrona”.

Esta nueva modalidad de extorsión consiste en que los delincuentes engañan a las trabajadoras del hogar para que les entreguen los objetos de valor de las patronas. Funciona de la siguiente manera:

La víctima recibe una llamada, a menudo cuando está sola en el domicilio. El delincuente se hace pasar por un abogado, contador, agente fiscal o incluso por la propia “patrona”, utilizando la inteligencia artificial para clonar su voz en casos más recientes.

A continuación, los criminales crean una situación de urgencia para presionar a la víctima a entregar dinero u objetos de valor. Las excusas más comunes incluyen: un accidente de tráfico, problemas fiscales con el SAT, una detención policial, una emergencia médica.

Una vez que la víctima reúne el dinero y los objetos de valor, le indican que debe entregarlos a un cómplice. A menudo, el delincuente le indica que empaquete las cosas en una bolsa o sobre y que espere a que alguien pase a recogerlo, a veces en un taxi o mediante una aplicación de transporte.

Para evitar ser víctima de este delito, las autoridades recomiendan aconsejar a las empleadas domésticas que, en caso de una llamada sospechosa, cuelguen y se comuniquen de inmediato con la patrona.