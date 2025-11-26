Lista de promociones en celulares, tabletas y pantallas Samsung por el Black Friday
Si y estás pensando en los regalos navideños, no te pierdas esta oportunidad, pues muchos productos de Samsung tendrán grandes descuentos en el Black Friday.
Falta poco para que comiencen las ofertas del Black Friday y si estás pensando en comprar dispositivos móviles o electrodomésticos, Samsung tendrá promociones que no te puedes perder, aquí te compartimos una lista con algunas.
Ofertas de Samsung por el Black Friday
Los celulares que tendrán descuento son:
- Galaxy Z Flip7 512GB: 10% + 20% en App + 30% de descuento en cargador TA 45W + envío gratis.
- Galaxy Z Fold7 512GB: 20% de descuento en App + 30% de descuento en cargador TA 45W + envío gratis.
- Galaxy S25 256GB: 10% de descuento en app + 30% de descuento en cargador TA 45W + envío gratis.
- Galaxy S25 FE 128GB: 30% de descuento en App + envío gratis y hasta 24 meses sin intereses.
- Galaxy S25 Edge: 30% de descuento en App + envío gratis + hasta 24 meses sin intereses.
- Galaxy A36 5G: 26% de descuento + 10% en App + envío gratis y hasta 24 meses sin intereses.
También hay descuentos en otros productos como:
- Tableta S11 Ultra con 20% de descuento
- Pantalla QLUD 65" con envío gratis y hasta 24 meses sin intereses
- OLED G5 de 27" con descuento del 20%
- Refrigerador Frnch Door de 22 pies con cupón del 15% de descuento
En el siguiente enlace puedes consultar todas las ofertas disponibles.
¿Cuándo es el Black Friday?
Oficialmente el Black Friday es el viernes 28 de noviembre de 2025; sin embargo, en Samsung los descuentos estarán disponibles hasta el 30, así que no hay pretextos para que aproveches los descuentos.
El Black Friday es una jornada de descuentos que comenzó en Estados Unidos para marcar el inicio de la temporada de compras navideñas y con el tiempo se ha expandido globalmente y ahora en México también se pueden disfrutar ofertas para comprar productos a precios más accesibles.
