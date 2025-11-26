Verdad o mentira; lo que se sabe sobre la filtración de videos de GTA VI en redes sociales

Desde que se hizo oficial el anuncio sobre el retraso del lanzamiento del GTA VI, a través de las diferentes plataformas de las redes sociales se han comenzado a filtrar supuestos videos con avances de las misiones, diseños de las ciudades y los protagonistas del videojuego, Lucia y Jason.

A pesar de ello y luego de las millones de reproducciones que han sumado estos videos, Rockstar Games salió a confirmar que todos y cada uno de los videos que hablan sobre el nuevo lanzamiento de GTA son completamente falsos, señalando que fueron creados con Inteligencia Artificial (IA).

En esto consiste la pelea de pies apodada “toe wrestling” [VIDEO] Surgió en los años 70 en un pub de Derbyshire, Inglaterra, como un juego ebrio que evolucionó al Campeonato Mundial Toe Wrestling en 1976 con competidores globales.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué se sabe sobre los videos filtrados de GTA VI?

De acuerdo con medios internacionales y expertos en el mundo geek, la supuesta filtración de los avances de GTA VI surgieron a raíz de una serie de publicaciones emitidas por el youtuber Jeffrey Phillips, al cual acusan de realizar una campaña deliberada de desinformación publicando supuestos adelantos del videojuego a través de Reddit.

Fue por medio de esta plataforma que incluso difundió la información sobre la implementación de un supuesto botón para hacer “twerking”, lo cual incluso tuvo que ser desmentido por los mismos altos mandos de Rockstar Game.

Videos falsos sobre el próximo juego de GTA

En los videos que se comenzaron a difundir en las diferentes plataformas de las redes sociales, se muestra a Lucia (una de los personajes principales del videojuego ) caminando por la calle mientras cumple con una de las misiones vigentes.

Por otro lado, en un video más se puede apreciar a Jason frente a una estación de gas en la que presumiblemente se dispone a cumplir con una misión. En los videos se dejan ver gráficas de alta definición y con características muy similares a las de los juegos reales, sin embargo, éstos clips fueron desmentidos oficialmente.

🚨🚨 GTA 6 ALERT – EXTREMELY SERIOUS SITUATION 🚨🚨



A new and highly disturbing leak has just surfaced on TikTok before being taken down only minutes later — but the damage is already done. The video allegedly showed a real gameplay moment where the player is controlling Lucia,… pic.twitter.com/iSD4duGEPu — Zap Actu GTA6 (@zapactugta6) November 25, 2025

🚨🚨 GTA 6 ALERT – MASSIVE LEAK IMMINENT 🚨🚨



Another GTA 6 video leaked yesterday, but this one was quickly removed from a forum within minutes… luckily, I managed to recover it before it vanished completely and what it shows could very well be the biggest Rockstar Games… pic.twitter.com/mXlEkgCTYr — Zap Actu GTA6 (@zapactugta6) November 26, 2025

¿Cuándo sale GTA VI?

Vale la pena destacar que será hasta el 19 de noviembre del próximo 2026 que estará saliendo el GTA VI para consolas como PlayStation y Xbox Series X y S, por lo cual aún falta un año completo para poder contar con las nuevas misiones disponibles.

Se espera que este videojuego supere la barrera de los mil 600 pesos en su costo al público en general, esto considerando los precios actuales en el mercado.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.