¡Es un mono! Trailer, estreno y todo lo que debes saber de la película de Robbie Williams “Better Man”

Llega la película de Robbie Williams “Better Man”, donde el artista inglés platicará en primera persona su historia de vida. Este proyecto se llevó a cabo junto a Paramount Pictures además del guionista y director Michael Gracey, reconocido por llevar a Hugh Jackman a “The Greatest Showman”. El filme tendrá como tema principal la vida y obra del cantante de pop rock pero con un toque musical.

¿Quién es Robbie Williams?

El nombre original de este compositor es Robert Peter Williams, y nació un 13 de febrero de 1974 en Stoke-on-Trent, Staffordshire, Inglaterra. Para su nombre artístico decidió quitarse el “Peter” y ser conocido mundialmente como Robbie Williams. Actualmente se desempeña como cantante de pop rock, compositor y actor.

Empezó su carrera musical en el grupo “Take That” y a mediados de 1990, se forjó su carrera como solista. “Angels” fue el primer éxito de Robbie Williams y su primer álbum fue “Life Thru A Lens"; el segundo que sacó lo dedicó a sus compañeros de agrupación y lo tituló “I’ve Been Expecting You”. Pero el éxito de “The Ego Has Landed” fue lo que pegó en el mercado estadounidense para así grabar “Sing When You’re Winning” con lo que se volvió un ícono mundial.

Hasta el momento, Better Man no tiene una fecha de estreno oficial en México.

¿De qué trata la película de Robbie Williams “Better Man”?

Better Man narrará la historia personal de Robbie Williams, pero desde una perspectiva un poco diferente. El tráiler muestra a Rock DJ, un “mono” que luchará para que sus sueños artísticos se vuelvan realidad, y la voz será de nadie más y nadie menos que el propio cantante británico.

Los rumores de que Robbie Williams se encontraba trabajando con Paramount Pictures y Michael Gracey ya resonaban en redes sociales, pero hasta ver el tráiler fue que a la gente le llamó la atención la película. Para empezar, él dice verse a sí mismo como “menos evolucionado que el resto”. Esto respondería por qué el personaje principal es un “mono”.

El artista británico quiso ser completamente transparente con su filme, así que no ocultó ningún detalle de sus comienzos. En el tráiler de Better Man se observó como era acosado por sus compañeros de escuela, como inició en un barrio pobre del Reino Unido y cómo ahora llena estadios y arenas en todo el mundo. También comparte los excesos que tuvo en su vida y los “baches” que superó a lo largo de su carrera.

¿Quiénes actuarán en la película de Robbie Williams “Better Man”?

Entre los actores de renombre que se encontrarán en Better Man destacan:



Steve Pemberton.

Alison Steadman.

Damon Herriman.

Raechelle Banno.

Anthony Hayes.

Kate Mulvany.

¿Cuándo se estrenará la película de Robbie Williams “Better Man”?

Por el momento, Better Man no cuenta con una fecha de estreno oficial en México, pero llegará a cines selectos en Estados Unidos el 25 de diciembre de este año. El resto del mundo podrá disfrutar de la película a partir del 17 de enero del 2025.

