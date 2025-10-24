Así organizan el Festival de la caca sagrada en la India, al que a Luisito Comunica le negaron entrar

El famoso youtuber mexicano Luisito Comunica volvió a ser tendencia, pero esta vez no por sus aventuras, sino por un “no” inesperado del gobierno indio. El creador de contenido había planeado viajar al sur de India para documentar Gorehabba, un festival tan peculiar como sagrado, donde los pobladores se lanzan excremento de vaca como parte de un ritual religioso. Sin embargo, su visa fue rechazada sin motivo oficial, frustrando un proyecto que llevaba meses preparando.

El rechazo de la visa a Luisito Comunica causó sorpresa entre sus fans, pues el influencer aseguró haber cumplido todos los requisitos. Su compañero de viaje, Cucho, sí obtuvo la aprobación, lo que generó especulaciones sobre si se trató de un malentendido burocrático o un caso de censura preventiva.

¿Qué es el Gorehabba, el festival que Luisito quería grabar?

En el pequeño pueblo de Gumatapura, al sur de India, se celebra cada año Gorehabba, justo después de Diwali, el festival de las luces. Los habitantes recogen estiércol fresco de vaca y lo esparcen en una plaza para iniciar una “batalla santa”. Lejos de ser una broma, esta tradición honra al dios Beereshwara Swamy, quien, según la creencia local, nació de una boñiga.

El evento simboliza fertilidad, prosperidad y purificación espiritual. Para los hindúes, las vacas son animales sagrados y su estiércol tiene propiedades curativas. Lo que para algunos puede parecer repugnante, para ellos es una muestra de fe y unidad comunitaria.

Luisito Comunica rompe el silencio: “No me dejaron entrar, sin razón”

A través de sus historias en Instagram, Luisito relató entre lágrimas que la embajada india no le dio ninguna explicación.

Cumplí con todo, pero me dijeron que no. Se portaron groseros y me duele porque solo quería mostrar su cultura con respeto, -declaró.

El video rápidamente se hizo viral. Sus seguidores expresaron apoyo y frustración, mientras otros bromearon con que “ni el karma quiso que le cayera una vaca encima”. Aun así, su amigo Cucho podría continuar el viaje y grabar el festival por su cuenta.

¿Por qué India puede negar una visa sin motivo?

Las autoridades indias tienen derecho a rechazar solicitudes sin dar explicaciones. Las causas más comunes incluyen errores en el formulario, inconsistencias en la información, elegir el tipo incorrecto de visa o sospechas de trabajo mediático con visa de turista. En casos de influencers o periodistas, las revisiones son más estrictas.

También se revisan antecedentes, fondos económicos y duración del viaje. Luisito habría solicitado una e-Visa turística, pero su propósito —documentar y publicar— podría haber levantado alertas diplomáticas.

¿Cómo evitar el drama?

Para no terminar como Luisito, es clave revisar los detalles:



Pasaporte con seis meses de vigencia

Formulario completo

Tipo de visa adecuado

Si planeas grabar o trabajar, solicita una visa de periodista o de negocios, nunca la de turista. Evita errores en nombres, fechas o propósito del viaje. Además, lleva comprobantes financieros, seguro médico y carta de invitación si te hospedarás con locales. Con paciencia y orden, tu entrada a India será tan fluida como un mantra.

