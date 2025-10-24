VIDEO: Belinda sufre fuerte accidente durante concierto privado en CDMX

Belinda ha enfrentado una serie de desafíos físicos mientras mantiene su apretada agenda de conciertos. Tras la ruptura del menisco y ligamento cruzado de su rodilla izquierda en septiembre, la cantante sufrió una nueva lesión durante un evento privado en la Ciudad de México.

Como se ve en el video que se volvió viral, mientras tocaba la batería, la cantante se lastimó un dedo de su mano derecha, mostrando preocupación por una posible fractura en redes sociales.

Un incidente inesperado en el escenario

El 19 de octubre, durante su presentación en las Fiestas de Octubre en Guadalajara, Belinda vivió un momento que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Mientras interpretaba Cuando Baja la Marea, la cantante detuvo el show para elogiar a un joven en la primera fila, exclamando: “¡Qué guapo!” y pidiendo una foto con él.

El afortunado fan resultó ser César Echeverría, un modelo originario de Guadalajara, quien compartió la imagen en sus redes sociales.

Una agenda apretada a pesar de las lesiones

A pesar de las lesiones sufridas, la también actriz ha mantenido su compromiso con sus fans y su carrera. Se espera que se presente el 8 y 9 de noviembre en el Centro Cultural Teatro 1 en la Ciudad de México con la obra de teatro Mentiras All-Stars.

La también actriz se presentará en la Feria Internacional Ganadera de Querétaro 2025 el 16 de noviembre; el evento se llevará a cabo en el Ecocentro Expositor de Querétaro y contará con la participación de artistas como Los Tigres del Norte y Alejandro Fernández

Su dedicación al escenario demuestra su profesionalismo y amor por la música, a pesar de los desafíos personales que enfrenta.

