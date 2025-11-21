No apto para enojones; precio y dónde comprar el UNO Élite F1, tendencia para fin de año

Si todavía no tienes los juegos de mesa que vas a sacar en las festividades de Navidad y Fin de Año te tenemos una muy buena noticia, pues Mattel en conjunto con la Fórmula 1 lanzaron el UNO Élite F1 que promete sacar el lado más oscuro de aquellos fanáticos de la sana competencia.

Fue a través de las diferentes plataformas de las redes sociales, que Mattel anunció la colaboración en la que estarán participando los 11 equipos de este deporte motor, por lo cual, también estaría presente el piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez como parte de Cadillac.

¿Dónde comprar el UNO Élite F1 en México?

De momento y luego del anuncio emitido por las diferentes plataformas de las redes sociales, se informó que el UNO Élite F1 se puede preordenar a través de la plataforma de Amazon México, pues no se dio a conocer la fecha en la que llegará a las tiendas de conveniencia.

Será a partir del próximo 2026 que esta baraja de uno de los juegos de Mattel más consumidos a nivel internacional, podrá ser adquirido dentro de las diferentes tiendas de nuestro país.

¿Qué cartas tiene el UNO Élite F1 de Mattel?

Por lo que se puede ver en la publicación de Mattel y la Fórmula 1, las cartes de esta baraja contarán con la imagen de cada uno de los pilotos de las escuderías de Red Bull Racing, Ferrari, Mercedes y demás, por lo cual podremos ver a Liam Lawson, cascos como los de Charles Leclerc y mucho más.

Cada una de las nuevas cartas contará con una característica diferente, además de que se agregó la opción de que cada una de ellas, pueda generar hasta un castigo doble para el resto de los jugadores.

¿Cuántos tipos de UNO hay actualmente?

Vale la pena mencionar que más allá del UNO Élite F1, actualmente se pueden conseguir en las plataformas de Mattel las barajas especiales de Día de Muertos, NFL, Spiderman, Harry Potter y demás.

