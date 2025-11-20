México mágico: Momento justo en el que se desploma una pirámide policial en el desfile del 20 de noviembre

El desfile de la Revolución Mexicana , que se lleva a cabo cada año el 20 de noviembre, es uno de los eventos más esperados por los mexicanos; sin embargo, nada nos prepara para las chuscas imágenes que se vivieron en el estado de Zacatecas, donde una pirámide policial se desplomó ante la visita de los asistentes.

Afortunadamente, siempre hay un ciudadano con la cámara del celular lista para captar estos instantes que nacen para viralizarse en redes sociales. Te contamos los detalles de este divertido momento viral en el que, por suerte, nadie resultó herido.

Se caen 5 policías en desfile del 20 de noviembre

Este jueves 20 de noviembre de 2025 se llevó a cabo el tradicional desfile revolucionario , pero no solo en la CDMX, sino también en otras entidades, una de ellas, Zacatecas.

El desfile cívico-militar del 20 de noviembre combina representaciones históricas con exhibiciones tácticas y demostraciones especiales. En el estado de Zacatecas, un grupo de policías preparó un número especial para los asistentes: una pirámide humana que se realizaría sobre una grúa montada en la parte trasera de una patrulla.

Cuando circulaban por la calle Hidalgo del centro de Zacatecas, justo frente al palco de autoridades, donde se encontraba el gobernador David Monreal, su gabinete y altos mandos militares y policiales, los uniformados perdieron el equilibrio cuando la patrulla tuvo que pasar un tope que protegía los cables de la televisora estatal.

Los policías intentaron mantener la formación, pero fue imposible. Los cinco tambalearon y cayeron uno a uno por los costados de la patrulla. Por fortuna, varios policías que resguardaban a las autoridades corrieron de inmediato para brindar apoyo a los policías caídos.

Afortunadamente, la situación solo quedó en un momento chusco que se hizo viral en redes sociales y nos recordó que en este México mágico todo puede suceder.

¿Qué se celebra el 20 de noviembre?

El 20 de noviembre es una fecha marcada en el calendario de todos los mexicanos, pues conmemora el inicio de la Revolución Mexicana, un conflicto armado que duró un poco pas de una década y que transformó la historia de nuestro país.

La Revolución Mexicana, el movimiento armado liderado por personajes históricos como Francisco I. Madero, Pancho Villa y Emiliano Zapata, nació con el propósito de derrocar la dictadura de Porfirio Díaz, quien llevaba más de tres décadas en el poder.

Este conflicto armado es una de las etapas más importantes de la historia de México, pues de ahí parte la construcción del Estado mexicano como lo conocemos actualmente, pues el resultado fue la creación de la Constitución de 1917, que rige al país hoy en día.

