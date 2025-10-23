Ellos tres se unieron a Eleazar Gómez como los nominados de La Granja VIP

La segunda semana del reality La Granja VIP vivió un giro decisivo en la convivencia. Con la primera expulsada ya fuera —la cantante Carolina Ross— quedó en marcha un mecanismo que marcó el rumbo para los demás participantes.

Ross dejó un “legado” que automáticamente puso en riesgo al también participante Eleazar Gómez; sin embargo, tras la Asamblea, ahora se unieron a los nominados Sandra Itzel, Alberto del Río y Lis Vega.

La Asamblea que reveló las fisuras

El pasado miércoles 22 de octubre fue el momento clave: en la tradicional Asamblea, los “granjeros” argumentaron sus votos cara a cara.

En esta ronda, la actriz y cantante Sandra Itzel acumuló cuatro puntos y quedó entre los nominados, mientras que Alberto del Río El Patrón recibió dos votos.

Es importante destacar que la nominación de Sandra Itzel reflejó que ya no todas las alianzas internas están sólidas: sus cuatro votos la colocan como blanco del grupo.

El giro sorpresivo del Huevo Dorado

Una de las claves que dio un vuelco fue el uso del llamado “Huevo Dorado”. Inicialmente, Alfredo Adame sumaba tres puntos y parecía que iría a la terna de riesgos, pero la participante Lis Vega hizo uso del beneficio que le permitió anular dos votos que apuntaban a Adame, lo que lo salvó y dejó que El Patrón pasara al segundo lugar de nominados.

Esto añade un elemento estratégico adicional al formato: no sólo los votos convencionales cuentan, sino los mecanismos especiales que pueden transformar la nominación.

Estrategias puestas a prueba y nuevas tensiones

Con Eleazar ya nominado por el legado de Ross y con Lis Vega también sumándose a la lista tras perder un duelo con César Doroteo (Teo), se confirmó el grupo de nominados de la semana: Eleazar Gómez, Lis Vega , Sandra Itzel y El Patrón.

Las alianzas quedaron a la vista, los roces entre Lis Vega y Sandra Itzel se intensificaron, además, los participantes más experimentados ahora deben replantear sus tácticas ante una estructura de nominación más compleja.

En puerta: La Salvación y el Día de la Traición

La semana no termina aquí. La Granja VIP tiene ya fijado un calendario de etapas:



Jueves 23 de octubre: Prueba de la Salvación , donde uno de los nominados podrá librarse.

, donde uno de los nominados podrá librarse. Viernes 24 de octubre: Día de la Traición, en el que el salvado podrá sustituir a otro participante

La segunda semana de La Granja VIP combina nominaciones directas, duelos, votos individuales y poderes especiales, por lo que el juego apenas comienza.

