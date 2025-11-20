¡Imperdible! Rematan AirPods 4 de Apple con resistencia al polvo, agua, sudor y 30 horas de batería

Amazon sorprendió a los consumidores con una oferta destacada: los recién lanzados AirPods 4 de Apple se encuentran con un descuento del 25%.

La promoción convierte a estos audífonos en una de las opciones más atractivas del catálogo de tecnología, especialmente para usuarios de iPhone que buscan mejorar su experiencia de audio.

incluyen audio espacial personalizado, resistencia al polvo, agua y sudor con certificación IP54, chip H2 y hasta 30 horas de batería con el estuche de carga USB-C. Te presentamos todos los detalles.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Precio de los AirPods 4 de Apple

Estos audífonos Bluetooth, diseñados para fácil configuración con iPhone, tienen un precio en oferta de $2,248.00 MXN, lo que representa un 25% de descuento sobre el precio de lista original de $2,999.00 MXN. Además, la compra incluye 90 días libres de Amazon Music y la opción de pagar en 24 meses sin intereses, con cuotas mensuales de $93.66 MXN.

Los puedes comprar aquí .

Características de los AirPods 4 de Apple

Los AirPods 4 se destacan por su ecualización adaptativa, audio espacial personalizado con seguimiento dinámico de cabeza, control táctil, y el nuevo chip H2 que mejora la calidad de sonido y llamadas. Su diseño ergonómico ofrece comodidad superior y su resistencia IP54 asegura durabilidad frente al polvo y la humedad, ideal para el uso activo y diario. La batería permite hasta 5 horas de audio con una sola carga y hasta 30 horas con el estuche.

"La cuarta generación de los AirPods es perfecta para el séptimo arte y mucho más. El Audio Espacial personalizado con seguimiento dinámico de la cabeza3 te sumerge en un sonido envolvente, para que disfrutes una experiencia tridimensional sorprendente. Cuando escuches música, veas series y películas o juegues, te sentirás en el centro de la acción", se indica en la página oficial de Apple .

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.