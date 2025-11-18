inklusion.png Sitio accesible
Roku lanza suscripciones premium en México con varios servicios de streaming en una sola plataforma

Roku activa en México su nueva función de Suscripciones Premium, una opción que centraliza pagos y contenidos sin saltar entre apps ni contraseñas.

Escrito por: Adriana Juárez Miranda

Roku presentó en México Suscripciones Premium, un sistema que une en un solo lugar el acceso a servicios de streaming. La función ya aparece dentro de The Roku Channel y permite contratar plataformas directamente desde la cuenta Roku sin pasos extra. El usuario solo confirma su método de pago y empieza a ver contenido desde la interfaz principal.

La compañía liberó la función en todos los dispositivos actualizados del país. El objetivo es reducir apps, simplificar el uso del televisor y evitar contraseñas múltiples. Por ahora incluye más de 10 servicios entre los que destaca Crunchyroll, con nuevas plataformas en camino.

¿Cómo funciona Suscripciones Premium de Roku?

El usuario entra a The Roku Channel, selecciona la sección Suscripciones Premium y elige un servicio. El sistema usa la cuenta Roku existente y el método de pago registrado. La reproducción se integra al menú estándar, lo que elimina inicios de sesión externos.

La empresa aceptó pagos con Visa, Mastercard, PayPal, Carnet y Spin. También aprovecha métodos ya guardados por compras anteriores. Todo queda ordenado en un solo panel para revisar cargos, renovar o cancelar.

Servicios disponibles en México y la apuesta por Crunchyroll

La oferta inicial incluye FOX One, Atresplayer, CINDIE, Edye, Pingüinitos, Kanal D Drama, Adrenalina Pura+, Gallina Pintadita, Looke, Crunchyroll, entre otros. Esta última destaca por su enorme catálogo de anime, simulcasts y estrenos semanales que suelen llegar horas después de Japón.

Roku afirmó que seguirá sumando contenido especializado. La estrategia busca atraer a usuarios de nicho y familias que quieren control sencillo desde un solo control remoto.

Ventajas y limitaciones de la nueva función

Los primeros usuarios valoran la simplicidad del sistema, que se especializa en:

  • Contratar
  • Ver
  • Administrar desde el mismo lugar

La interfaz limpia ayuda en televisores básicos y brinda pruebas extendidas o descuentos en algunos servicios. Las limitaciones actuales incluyen la ausencia de plataformas grandes. Además, cancelar requiere entrar a my.roku.com o usar el menú del dispositivo. Si el usuario ya tiene una suscripción externa, debe cancelarla y volver a contratar dentro de Roku para centralizarla.

Roku vs. Fire TV: ¿Qué sistema conviene?

Roku compite directamente con Fire TV, que también ofrece canales premium dentro de Amazon. La ventaja de Roku es una interfaz más ligera y neutral, que no empuja un servicio propio dominante. Fire TV, a cambio, integra mejor Amazon Prime Video y compras dentro de Amazon.

En México, quien busca simplicidad suele inclinarse por Roku. Quien prefiere ecosistemas más amplios o usa Alexa puede optar por Fire TV. La llegada de Suscripciones Premium fortalece a Roku en esta competencia directa.

