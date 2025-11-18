Las gemelas Kessler recurren a la muerte asistida tras 60 años de fama: “Nacimos juntas y queremos morir juntas”

Las gemelas Alice y Ellen Kessler, mejor conocidas como las gemelas Kessler, fueron figuras legendarias de la televisión italiana durante las décadas de 1950 y 1960. Este martes 18 de noviembre, el mundo se conmocionó con la noticia de su muerte asistida conjunta a los 89 años de edad.

Su despedida planificada conmovió a sus fans, pues sabían que las gemelas Kessler, que vivieron toda la vida juntas, tenían una gran profunda complicidad y que muchas veces declararon que así como habían nacido juntas, también tenían el sueño de morir juntas. Un sueño que finalmente cumplieron, gracias a la muerte asistida.

¿Cómo murieron las gemelas Kessler?

Alice y Ellen Kessler fallecieron el 17 de noviembre de 2025, en su casa de Grünwald, cerca de Múnich, mediante una muerte médicamente asistida, decisión que tomaron juntas tras un largo y reflexivo proceso. Aunque en Alemania la eutanasia sigue estando prohibida, las personas tienen el derecho de elegir una muerte asistida, que fue despenalizada en 2020.

Según la Asociación Alemana para una Muerte Digna (DGHS, por sus siglas en alemán), organización alemana que provee ayuda para una muerte digna, las gemelas Kessler se administraron un medicamento letal en presencia de un médico y un abogado, y cumplían con todos los requisitos legales.

Tras la muerte de las famosas gemelas, el médico y el abogado llamaron a la policía. Las autoridades que arribó a la residencia de las Kessler confirmaron que no hubo intervención de terceros ni indicios de un crimen.

Además, las gemelas habían registrado su deseo de permanecer unidas incluso hasta la muerte. En sus testamentos establecieron que querían ser enterradas juntas, y su última voluntad era que sus cenizas descansaran en una misma urna junto a las de su madre y su amado perro Yello.

La historia de las famosas gemelas Kessler

Alice y Ellen Kessler nacieron el 20 de agosto de 1936 en Nerchau, ALemania, y comenzaron su formación artística desde muy jóvenes en el ballet de la Ópera de Leipzig.

En 1952 migraron a Alemania Occidental y rápidamente sus carreras despegaron. Ambas combinaron canto, baile y televisión para convertirse en un dúo emblemático del espectáculo europeo.

Su fama creció significativamente en Italia durante los años 60, tras ganar el octavo lugar en el concurso Eurovisión. Las gemelas Kessler eran consideradas íconos de la dolce vita y de la televisión italiana. Su elegancia, sincronía y estilo les valieron el apodo de “las piernas de la nación”.

Durante su carrera, compartieron escenario con grandes figuras como Frank Sinatra y Fred Astaire, lo que consolidó su prestigio internacional.

Las intérpretes de Da-Da-Un-Pa tuvieron relaciones sentimentales, siempre continuaron viviendo juntas, pues hicieron un pacto de nunca casarse, debido a la mala experiencia de su madre, quien sufrió violencia doméstica .

