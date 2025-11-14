VIDEO: Hombres armados ingresan a las oficinas de La Cotorrisa e intentan robar equipo

Durante el estreno del nuevo capítulo de La Cotorrisa junto a Ricardo Pérez y Slobotzky, los creadores de contenido dieron a conocer que un grupo de sujetos armados con lo que parecen ser pistolas y herramientas, ingresaron a sus oficinas ubicadas en Naucalpan, Estado de México (Edomex) para intentar robar sus artículos de valor.

A lo largo del capítulo de los youtubers, se dio a conocer que este intento de robo en sus instalaciones de grabación ocurrieron el pasado martes 11 de noviembre, sin embargo, destacaron que se pudo evitar el delito gracias a la intervención de una persona de su staff y de las mismas autoridades de Naucalpan.

El día de ayer nos asaltaron la oficina. Afortunadamente no había nadie; fue un robo frustrado. Gracias a la pronta respuesta de Lalo, y esta vez le vamos a dar sus palmas a la policía -detallaron los influencers durante su capítulo.

Se registró un intento de robo en la oficina de La Cotorrisa en #Naucalpan que fue frustrado gracias a la activación oportuna de las alertas de seguridad y la llegada de varias patrullas, los intrusos ingresaron armados y con herramienta, pero huyeron sin llevarse nada. De… pic.twitter.com/VCH3RBEDrP — Soy Naucalpan (@SoyNaucalpan) November 14, 2025

¿Cómo evitaron el robo al estudio de La Cotorrisa?

De acuerdo con lo mencionado por los protagonistas de La Cotorrisa, una persona de su equipo se percató a través de cámaras de seguridad al interior de sus oficinas, que un grupo de sujetos encapuchados y armados habían irrumpido en el domicilio ubicado en el municipio de Naucalpan.

A lo largo del relato de los hechos, señalaron que en ese momento el personal del canal de YouTube hizo el llamado correspondiente al 911, al mismo tiempo que por medio del interfon le advirtió a los delincuentes que las unidades de seguridad ya iban en camino al domicilio.

Se metieron (con el modus operandi del repartidor de comida) y por suerte, Lalo ve la alerta de las cámaras y de la alarma (...) les dijo por el interfon ‘ya va para allá la policía’ y soltaron lo que llevaban -señalaron los influencers.

Ricardo Pérez y Slobotzky agradecen a las autoridades de Naucalpan su pronta reacción

Más allá de las imágenes compartidas sobre el intento de robo a las oficinas de La Cotorrisa , tanto Ricardo Pérez como Slobotzky agradecieron la rápida atención de las autoridades del municipio de Naucalpan.

Señalaron que “en dos minutos” llegaron las unidades de seguridad para resguardar el domicilio y comenzar con las indagatorias correspondientes sobre el intento de robo.

Susana Zabaleta sufre robo en su casa de CDMX

Vale la pena mencionar que este caso se da cerca de un mes después del robo del que fue víctima la actriz y cantante Susana Zabaleta, la cual señaló que personal de servicio en su hogar, fue víctima del modus operandi “repartidor”.

