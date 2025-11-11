No presten atención a quienes solo salen a hablar: Director de Miss Universo México desmiente arresto

Jorge Figueroa, director de Miss Universo México negó haber sido arrestado por autoridades tailandesas luego de la tensión entre su homólogo en Tailandia, Nawat Itsaragrisil.

Director de Miss Universo México desmiente detención

Fue a través de sus redes sociales, que Jorge Figueroa compartió que se encuentra trabajando en Bangkok junto a Fátima Bosh y el resto de las delegaciones. Durante la grabación, Figueroa dijo que esta enfocado en "la flor más bella del universo" Fátima Bosch pero debido a las noticias falsas que circularon tuvo que salir a aclarar que no se encuentra detenido.

Pidió no prestar atención a personas que no lograron sacar el certámen en su primera generación, pues "el enfoque no está en alguien que como no logró su objetivo, salió a hablar". Además, dijo que su papel es el de un empleado y reiteró que su cargo no es un tema relevante pero trata de cumplir todas las expectativas con humildad.

Pide apoyar a Fátima Bosch

Por otro lado, hizo un llamado para cerrar filas y apoyar a Fátima Bosch pues reúne la fortaleza, valores y todo lo que se necesita para coronarse en el certamen.

Cabe señalar que Bosch mostró carácter y entereza pese a que el director de Miss Universo Tailanda trató de menospreciar a su equipo y con ello, ganó el respeto y admiración de muchas personas.

¿Cuándo es la final de Mis Universo?

La edición número 74 del concurso se llevará a cabo el próximo viernes 21 de enero en Tailandia y el evento se transmitirá en el canal de YouTube del certamen de belleza. El espectáculo contará con la participación estelar del cantante Jes Satur y del compositor Omar Harfouch.

México es representado por Fátima Bosch Fernández quien nació en Teapa, Tabasco el 19 de mayo de 2000 y se coronó como Miss Universo México 2025.

