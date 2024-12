Miss Universo defiende a Miss México; habrá acciones legales contra conductor chileno que la insultó

El certamen de Miss Universe 2024 , celebrado hace poco más de un mes, continúa generando polémica en redes sociales, pero esta vez no por los logros de sus participantes, sino por un desafortunado incidente.

Esta situación fue protagonizada por un presentador chileno que ha desatado indignación y acciones legales, luego de que lanzó una serie de comentarios despectivos en contra de María Fernanda Beltrán, representante de México.

Los comentarios que generaron controversia contra Miss México

Durante la gala final del 16 de noviembre, realizada en la Ciudad de México , la mexicana María Fernanda Beltrán se colocó entre las cinco finalistas, dejando una marca significativa en la historia del país en el certamen.

No obstante, un comentario inapropiado emitido por Jordi Castell, conocido presentador y crítico de arte chileno, desató una fuerte controversia en redes sociales.

Y es que, en plena transmisión del especial de CHILEVISIÓN, Castell lanzó un comentario considerado ofensivo y misógino hacia María Fernanda Beltrán, lo que generó indignación entre los televidentes.

La reacción de María Fernanda, Miss México

Ante la penosa situación, María Fernanda Beltrán expresó su sentir a través de un mensaje en sus redes sociales.

“Mi participación en Miss Universo fue un sueño hecho realidad y me enorgullece haber representado a mi país. Las palabras que buscan desestimar mi esfuerzo no me detendrán, al contrario, me motivan a seguir adelante y a defender el respeto que todas merecemos”, compartió la modelo mexicana.

Respuesta oficial y medidas legales

A semanas del comentario, la Organización de Miss Universo, junto con CHILEVISIÓN, emitió un comunicado en el que expresó su condena al comportamiento del presentador y anunció que se tomarán acciones legales.

En el documento, que se compartió por redes sociales, se enfatizó el compromiso con los valores de respeto y dignidad que definen el certamen:

“La Organización Miss Universo no tolera actitudes que menosprecien el esfuerzo y la integridad de nuestras participantes. Este incidente será atendido con la mayor seriedad para proteger el prestigio del concurso y a quienes lo representan”.

Por su parte, CHILEVISIÓN también fue reconocida por su rápida respuesta, comprometiéndose a colaborar con las investigaciones y revisar los criterios para seleccionar a sus panelistas en futuras transmisiones.

Las acciones legales continúan su curso y el desenlace podría sentar un precedente importante en la industria.

