El nuevo reto viral en TikTok de hacer nada y lo peligroso o beneficioso que resulta

El "ram dogging" es un nuevo reto viral de TikTok y rápidamente se ha vuelto tendencia debido a los beneficios que tiene para la salud, sobre todo en este mundo actual en donde el estrés es el mayor protagonista entre los jóvenes.

La Generación Z es la principal promotora de este reto viral ya que consiste principalmente en quedarse quieto por 15 minutos, sin ninguna distracción, priorizando los pensamiento y el encuentro con uno mismo.

¿Cómo surgió el "ram dogging"?

El reto nació de la necesidad de desconectarse para poder nuevamente ordenar nuestras ideas, pensamientos y emociones. Y es que nuestra capacidad de relajación poco a poco se agrava después de estar distrayéndonos con el celular y la televisión.

Esta tendencia, apodada como "aburrimiento sin protección" tiene el objetivo de recuperar la capacidad de atención, la cual se ha ido destruyendo por el internet.

Crisis emocional sin conexión

El trend se llama "aburrimiento sin protección", ya que enfrentará al "aburrimiento total" en caso de que alguna vez no tengas celular, música, televisión, así como otros distractores. Se trata de una rebelión contra la hiperconectividad para decirle al cerebro "tranquilo" y "vamos a descansar un momento".

¿Cómo hacer el reto?

El reto consiste en sentarse por al menos 15 minutos ( o el tiempo que uno aguante) sin tocar el celular y no hacer absolutanente más que respirar. Esto debe repetirse por los siguientes días hasta que uno sienta que no necesita obligatoriamente hacer algo en cada momento.

