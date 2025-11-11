Así es como debes proteger a tu perrito del frío según expertos

Con el inicio de la temporada otoño-invierno en México, las bajas temperaturas ya se hacen sentir en gran parte del país. Por ello, es fundamental tomar precauciones no solo para cuidarnos a nosotros mismos, sino también para proteger a nuestras mascotas .

Aunque los perros cuentan con pelaje que los ayuda a mantenerse abrigados, no todos tienen la misma tolerancia a las temperaturas extremas, especialmente los de razas pequeñas, de pelo corto o los cachorros y adultos mayores. Checa los detalles.

¿En qué parte del cuerpo le da más frío a los perros?

A los perros les da más frío en las extremidades y las partes con menos pelo, como las orejas, patas, cola. Estas zonas son más vulnerables al frío porque el cuerpo reduce el flujo sanguíneo hacia ellas para conservar el calor en los órganos internos.



Orejas: Son una señal temprana. Si las orejas se sienten frías al tacto, es probable que el perro tenga frío.

Patas: Están en contacto directo con el suelo frío, por lo que pueden agrietarse o sufrir congelación en climas extremos.

Lomo y cuello: Son las partes más expuestas al viento y la lluvia, y una zona clave para abrigar con ropa o mantas.

Cola: Al igual que las orejas, el flujo sanguíneo disminuye en la cola, haciéndola vulnerable al frío

Formas de mantener seguras a las mascotas cuando hace frío afuera

1. Abrígalo adecuadamente

Los veterinarios sugieren el uso de suéteres o chamarras para perros durante los paseos o cuando el clima desciende por debajo de los 10 grados.

2. Cuida sus patas

El contacto con el suelo frío o húmedo puede causar irritación o agrietamiento en las almohadillas. Se recomienda limpiar y secar las patas después de cada paseo, y aplicar bálsamos protectores si el perro camina sobre superficies frías o con hielo.

3. Ajusta su alimentación

Durante el invierno, algunos perros necesitan un ligero aumento en su consumo calórico para mantener su temperatura corporal, especialmente si pasan mucho tiempo al aire libre. Sin embargo, este ajuste debe hacerse bajo la supervisión de un veterinario.

Asimismo se recomienda mantener a las mascotas en un ambiente cálido y protegido del viento y la humedad. Es fundamental contar con una cama o espacio acolchonado en un lugar interior, donde puedan resguardarse durante las noches y momentos de mayor frío.

