Aún con polémica y “llanto”, llega la gran final de Miss Universo 2025; fecha, hora y dónde ver desde México

La final de Miss Universo 2025 marcará un nuevo capítulo en la historia del certamen de belleza más reconocido del planeta. La edición número 74 se desarrolla en Bangkok, Tailandia, reuniendo a más de 130 participantes de distintas naciones que buscan coronarse como la nueva reina universal. Bajo el lema “The Power of Love” (“El poder del amor”), el concurso (a pesar de la polémica) exalta la empatía, la inclusión y el liderazgo femenino.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

El evento final se llevará a cabo el viernes 21 de noviembre de 2025, en un escenario deslumbrante que fusionará moda, arte y cultura tailandesa. México participará con Fátima Bosch, una diseñadora de moda originaria de Tabasco que aspira a traer al país su cuarta corona Miss Universo, siguiendo los pasos de Lupita Jones, Ximena Navarrete y Andrea Meza.

La gran gala se realizará el 21 de noviembre a las 19:00 horas (hora local de Bangkok), lo que corresponde a las 18:00 horas del mismo día en horario de la CDMX. Durante la ceremonia se conocerá a la sucesora de la nicaragüense Sheynnis Palacios, Miss Universo 2023. Además del desfile en traje de noche y traje típico, el evento incluirá presentaciones musicales y entrevistas con las finalistas.

¿Dónde ver Miss Universo 2025 desde México?

Los espectadores podrán seguir la transmisión en vivo y de manera gratuita a través del canal oficial de YouTube de Miss Universe. Aunque aún no se confirmó su emisión por televisión abierta, se espera que TV Azteca adquiera los derechos de transmisión, como en años anteriores. También se prevé cobertura en plataformas digitales y redes sociales oficiales del certamen.

¿Quién es la representante mexicana que busca la corona?

Fátima Bosch, de 25 años, es una diseñadora y bailarina que dedicó años de preparación integral para representar dignamente a México. Su participación se distingue por combinar elegancia con compromiso social, ya que promueve iniciativas enfocadas en educación y empoderamiento femenino en comunidades marginadas.

La mexicana delcaró que su misión es “mostrar al mundo la fortaleza, creatividad y calidez del espíritu mexicano”. Su carisma y disciplina la posicionan entre las favoritas de esta edición.

¿Por qué la edición 2025 habla sobre "El poder del amor"?

Miss Universo 2025 se centra en un mensaje global de unión y resiliencia. “El poder del amor” invita a las participantes y al público a reflexionar sobre la empatía como motor de cambio social. Según la organización, este enfoque busca destacar el liderazgo compasivo y la solidaridad entre culturas, en un contexto donde los valores humanos son más necesarios que nunca.

Entrevista exclusiva con Victoria Kjaer, Miss Universo 2024 en adn40, ¿qué sigue luego de ganar la corona? [VIDEO] Victoria Kjaer, Miss Universo 2024, se presentó en el foro de adn40 para platicar sobre sus siguientes proyectos profesionales; ahora quiere ser abogada.

Con tres coronas obtenidas —Lupita Jones (1991), Ximena Navarrete (2010) y Andrea Meza (2020)—, México mantiene una tradición destacada en el certamen. Este año, la esperanza recae en Bosch, quien podría consolidar una nueva era dorada para el país.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.