Disney Plus da la bienvenida a Hulu; costo y cómo activarlo en tu cuenta
Star desaparece de Disney Plus en México y América Latina; su contenido normal seguirá en la plataforma, pero con algunos cambios y aquí te lo contamos.
A partir de este miércoles 8 de octubre, Disney Plus inicia una transformación significativa en México y América Latina: la sección Star desaparece y es reemplazada por Hulu .
Este cambio forma parte de una estrategia global para unificar la experiencia de los suscriptores bajo una sola identidad; no obstante, es importante decirle a los usuarios que el cambio lo verán en sus cuentas sin necesidad de hacer más.
¿Qué implica el cambio dentro de Disney Plus?
La sección Star , dirigida al público adulto con contenido como dramas, comedias y true crime, ha sido un pilar en mercados internacionales; sin embargo, en Estados Unidos, Hulu cumplía una función similar.
Con el objetivo de consolidar su oferta global, Disney ha decidido que Hulu sea la marca de entretenimiento general en Disney Plus a nivel internacional.
¿Cómo activar Hulun en tu cuenta de Disney Plus?
Los suscriptores de la plataforma en México seguirán teniendo acceso a su contenido favorito sin interrupciones y lo mejor es que no tendrán que activar nada o pagar más, debido a que el cambio lo hará la plataforma.
Las series, películas y producciones originales que estaban disponibles en Star ahora se encuentran bajo la nueva marca Hulu. Además, Disney Plus mantiene sus controles parentales para garantizar una experiencia segura.
Nuevas incorporaciones en el catálogo de Disney Plus
Con la llegada de
Hulu
, se incorporan nuevos estrenos que enriquecen el catálogo de Disney Plus:
- Todo Vale: comedia original
- Crimen de una dinastía: el caso Murdaugh: basado en un crimen real
- The Kardashians: nueva temporada
- Grey’s Anatomy: temporada 21
- El Encargado – Temporada 4: producción latinoamericana
Estos títulos refuerzan el catálogo de entretenimiento adulto dentro del ecosistema de la plataforma.
¿Qué cambios visuales se implementan?
La transición de Star a Hulu también trae consigo una renovación en la interfaz de usuario de
Disney Plus
:
- Nueva barra de navegación con pestañas para Disney Plus, Hulu y ESPN
- Etiquetas informativas como “Final de temporada” y “Nueva serie”
- Perfiles de usuario más destacados y recomendaciones personalizadas mejoradas
- Widgets en iOS para acceso rápido al contenido
Estas actualizaciones buscan mejorar la experiencia del usuario y facilitar la navegación dentro de la plataforma.
¿Qué significa para los suscriptores?
Para los usuarios en México y América Latina, este cambio representa una consolidación de servicios bajo una sola marca reconocida a nivel global.
Aunque la transición es principalmente visual y de marca, se espera que en el futuro se implemente una experiencia de aplicación unificada, prevista para 2026.
Conviene recordar que los paquetes en México tienen los siguientes costos:
- Disney Plus Estándar con anuncios: 149 pesos al mes
- Disney Plus Estándar: 249 pesos al mes o dos mil 89 al año
- Disney Plis Premium: 319 pesos al mes
