Mitos y realidades sobre cómo cuidar correctamente el pelo

Descubre mitos y realidades del cuidado del pelo con un estilista con más de 40 años de experiencia en la rama. Deja de creer en falsos consejos y logra un pelo sano.

Publicado por: Adriana Juárez Miranda
  • Cortar el pelo frecuentemente acelera su crecimiento: Mito. El crecimiento del cabello depende de la genética, nutrición y salud del folículo. Cortar solo ayuda a eliminar puntas abiertas para un aspecto más saludable y voluminoso
  • Cepillar el cabello 100 veces al día lo fortalece: Realidad parcial. Un cepillado suave estimula las glándulas sebáceas pero el exceso causa microdesgarros en el tallo capilar
  • Lavar el pelo diario lo engrasa o debilita: Mito. Lavar según la suciedad y estilo de vida equilibra el sebo natural del cuero cabelludo, previniendo dermatitis
  • Los productos milagro garantizan pelo perfecto: Falso. No hay fórmulas universales, requiere diagnóstico personalizado
  • Arrancar canas provoca más aparición: Mito. Las canas son genéticas o por estrés, no por extracción
  • El acondicionador siempre engrasa el pelo: Realidad condicional. En cabellos finos sí puede, pero es esencial para equilibrar pH post-shampoo
