¡No es IA! Justin Bieber sacó los permitidos al ritmo de mariachi

Justin Bieber sorprendió a sus seguidores mexicanos al ser captado cantando y bailando “con los permitidos” al ritmo de mariachi durante un evento en Los Ángeles, California.

El video, compartido por asistentes al lugar, muestra al intérprete de Peaches moviéndose con entusiasmo al escuchar los acordes del emblemático tema Hermoso Cariño, del compositor Fernando Z. Maldonado.

Justin Bieber se une al mariachi y se vuelve viral

El canadiense , quien asistió como invitado especial a un partido de futbol, fue recibido con música tradicional mexicana. En un inicio, Bieber pasó de largo junto a su equipo, pero al escuchar el sonido del mariachi, regresó con una sonrisa y comenzó a bailar.

Minutos después, se acercó al vocalista para cantar una parte de la canción, ganándose aplausos y risas entre los presentes.

El momento fue captado por usuarios en TikTok, quienes subieron varios videos que rápidamente se viralizaron.

En ellos, se puede ver a Bieber vestido de manera casual, disfrutando de la música con espontaneidad y sin pretensiones, algo que muchos fans destacaron como una muestra de sencillez.

Redes sociales enloquecen con los “pasos prohibidos”

Como suele ocurrir, los internautas no tardaron en reaccionar. Algunos usuarios celebraron la actitud del artista, mientras otros aprovecharon para lanzar comentarios divertidos sobre su estilo de baile.

“Le diré a mis hijos que él es el mariachi loco”, “normalicen preguntar: ¿Esto es IA o es México?”, “de Justin Bieber a Justicio Bravo Martínez”, son algunos de los comentarios más virales y con más “me gusta”.

El clip superó rápidamente el millón de reproducciones y colocó el nombre de Bieber entre las principales tendencias en México.

Bieber ya había mostrado su amor por la música mexicana

Esta no es la primera vez que Justin Bieber muestra su gusto por el mariachi. El pasado mes de mayo sorprendió a su esposa, Hailey Bieber , con una serenata en su hogar, donde un grupo interpretó Cielito lindo mientras la modelo desayunaba.

El propio cantante compartió el video en Instagram, generando miles de reacciones de fanáticos mexicanos que aplaudieron el gesto; no obstante, tuvo un efecto similar al inicio de su carrera cuando compartió momentos con la familia mexicana de Selena Gómez , su entonces novia, las fotografías cada tanto vuelven a ser virales.

Con su espontáneo momento en Los Ángeles, el intérprete de Sorry reafirmó que México y su cultura siguen ocupando un lugar especial en su vida.

